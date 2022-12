Piráti se chystají soudně napadnout případnou volbu Svobody primátorem

Na volbě Svobody se domluvili zástupci Spolu a ANO, kteří si nechali svůj postup posvětit ministerstvem vnitra. Piráti nesouhlasí s uvedeným ministerským výkladem, že je volba v pořádku. Zastupitelé na dnešním zasedání o volbě dlouze diskutují, avšak zatím nehlasovali. Rozhodnout by měli ještě dnes. Volby v Praze vyhrálo Spolu před ANO a Piráty.

"Rozpor se zákonem o hlavním městě Praze je ten, že rada hlavního města Prahy má mít 11 členů a primátor a jeho náměstci jsou členy rady. Toto je v zákoně zmíněno několikrát. Situace, která se teď blíží, povede v to, že primátor bude mimo radu. Rada bude mít stále 11 členů plus tam bude primátor, který bude stát mimo radu," řekl Mahrik.

Zástupci Spolu ve středu společně s hnutím ANO sdělili, že ANO podpoří volbu Svobody primátorem Prahy. Obě strany začaly v neděli jednat o možné podpoře menšinové rady Spolu ze strany ANO. To předložilo 15 programových bodů, kterými podporu podmiňuje. Na konečném znění těchto bodů se strany zatím nedomluvily, proto se jejich zástupci rozhodli volit pouze primátora.

Zástupci Spolu se zároveň obrátili na ministerstvo, zda je postup v pořádku. Ministerstvo proti němu nic nenamítá. Piráti mají ale opačný názor.. "To, jakým způsobem to vykládá ministerstvo vnitra, tak s tím úplně nesouzním, protože tam je spoustu rozporů a povede to k problémům. Bylo by fajn, kdyby tohle to soud nějak posoudil," dodal Mahrik.

Piráti si zároveň chtějí počkat na vyjádření Svobody, jak si představuje své fungování v radě. Svoboda se k volbě na zasedání dnes do 12:00 zatím oficiálně nevyjádřil. Piráti podle Mahrika zároveň zváží, jak se postavit k jeho případným krokům ve funkci primátora, které je podle nich možné napadnout u Nejvyššího správního soudu.

Koaliční vyjednávání začala ihned po volbách. Od té doby se průběžně setkávali zástupci jednotlivých stran. Spolu prosazovalo vznik obdobné koalice, jako je ta vládní, tedy s Piráty a STAN, avšak jednání neúspěšně skončila. Letošní jednání o novém vedení města je nejdelší v historii Prahy od roku 1993.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů má STAN, šestá SPD získala tři mandáty.