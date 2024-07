Počet kybernetických útoků v Česku vzrostl o 80 procent. Za většinou stojí Rusko

Nástup republikánského exprezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu po listopadových volbách v USA je v současné době velice realistickou možností. Ať už se ale role jednoho z nejmocnějších lidí planety ujme on nebo svůj post obhájí Joe Biden, vliv na vztahy s cizími mocnostmi to mít bude. EuroZprávy.cz se obrátily na programového ředitele Středoevropského institutu asijských studií (CEIAS) Richarda Turcsányiho, aby vysvětlil dopad případného Trumpova nástupu do úřadu na vztahy USA s Čínou.