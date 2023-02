Policie zintenzivní po konci kontrol na hranicích se Slovenskem společné hlídky

Novinářům to dnes na bývalém hraničním přechodě ve Starém Hrozenkově na Uherskohradišťsku řekli náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Bohdan Varyš a náměstek ředitele Krajského ředitelství policejního sboru v Trenčíně Ľubomír Vavruš.

Dohoda o společných hlídkách podle Varyše pochází z roku 2005, policie je obnovila loni v červnu. Nyní budou ve Zlínském a Trenčínském kraji častější. "Chceme vyslat jasný signál a vzkaz jak veřejnosti, tak i samosprávě o tom, že policejní přítomnost tady bude zvýšená. Četnost hlídek bude navýšena. To znamená, tady se jedná o subjektivní pocit bezpečí. Je to běžný výkon služby, to znamená v případě, že policisté zjistí nějaké protiprávní jednání, tak určitě zakročí," řekl Varyš.

Velitelem hlídky na českém území bude český policista, na slovenské straně slovenský. Zákonnost se podle Varyše dodržuje podle území, na kterém hlídka slouží. Společné hlídky budou v pohraničí působit nejméně do konce března. "Potom se to bude vyhodnocovat. Zejména s ohledem na nelegální migraci a plus případně nějaké další problémy se rozhodne o jejich prodloužení, případně omezení," uvedl Varyš.

V minulosti policie společné česko-slovenské hlídky nasazovala především na kulturní, společenské a sportovní akce v příhraničí, na které dorazil zvýšený počet návštěvníků z obou stran hranice. Podle Vavruše se hlídky pohybovaly také na zelené hranici a v příhraničních obcích. "Používaní jsou policisté z obvodních oddělení v příhraničních oblastech. Nemyslím si, že by to byl (na policisty) nějaký větší nápor," řekl Vavruš. Spolupráce s českými kolegy podle něj funguje na vysoké úrovni.

V souvislosti s nelegální migrací budou policisté ze Zlínského kraje na hranicích se Slovenskem pokračovat v namátkové kontrole vozidel. Společné česko-slovenské hlídky jsou tedy podle Varyše navíc, na české straně se do nich mohou postupně zapojit desítky policistů. "Naše ambice je, aby se hlídky jednou týdně nepravidelně potkávaly a sloužily spolu v každém okrese v příhraničí," doplnil Varyš.

Žádného nelegálního migranta policisté ve Zlínském nezajistili od 9. prosince. Také převaděče zadrželi policisté v kraji naposledy v první polovině prosince. Policie v kraji loni zaznamenala 6196 případů nelegálního překročení státní hranice se Slovenskem, nejčastěji ze strany Syřanů. O rok dříve byl záchyt migrantů v regionu nulový. Ve 37 případech se policii loni v regionu podařilo prokázat spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.