"Není pravda, že se budou vracet peníze. Není na to nejmenší důvod. Považuji za absurdní, že evropští auditoři vykládají české právo a poučují nás, jak ho vykládat" řekl Andrej Babiš. Je přesvědčen o tom, že žádný střet zájmů nemá a ani mít nemůže, protože postupoval podle zákona, když vložil svou bývalou skupinu Agrofert do svěřenských fondů.

"Pokud opozice vyzývá vládu, že máme něco zveřejňovat, my nemáme co zveřejňovat, je to záležitost auditních orgánů," prohlásil Babiš. V souvislosti s tím, že auditní zprávu dostal také pražský magistrát, by Babiš neměl námitek proti tomu, kdyby prověrku zveřejnil primátor Zdeněk Hřib. "Klidně to zveřejněte, já se budu těšit, já s tím nemám žádný problém," podotkl.

Hřib v úterý uvedl, že úřad zkoumá, jaké sankce by hrozily v případě, že by dokument zveřejnil. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) několikrát sdělila, že audit dorazil z Bruselu jako důvěrný. Vláda jej proto zveřejnit odmítá.

Babiš se také opřel do svého někdejšího náměstka z doby, kdy byl ministrem financí, nynějšího pirátského senátora Lukáše Wagenknechta. Stojí podle premiéra za "zosnováním auditu". "Vlastně byl na ministerstvu financí, aby bojoval za Evropskou unii a chránil její zájmy, a chránil to tak dobře, že je chránil proti českým zájmům," řekl ministerský předseda.

Česko má v souvislosti s auditem přijít podle médií o velkou část unijních dotací přidělených skupině Agrofert. Deník N nejprve psal o ztrátě 451 milionů korun, později o ztrátě stamilionů korun. Podle serveru Info.cz jde o 235 milionů korun. Audit podle Deníku N konstatuje, že Babiš je stále ve střetu zájmů, protože je i nadále konečným vlastníkem Agrofertu, i když ho vložil do svěřenských fondů. Server Neovlivní.cz zase uvedl, že se konečná verze auditní zprávy ve velké míře shoduje s květnovým návrhem, proti němuž Česko podalo námitky.

Znění auditu je konečné. Česko má dva měsíce na to, aby uvedlo, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s doporučeními obsaženými v materiálu. Pokud by Česko část závěrů odmítlo, má ještě nárok vyvolat slyšení o věci u Evropské komise.