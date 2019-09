Babiš dorazil do Lán za Zemanem. Bude tématem i Čapí hnízdo?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil dnes večer do zámku v Lánech na pravidelnou schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka by spolu měli debatovat o aktuální politické situaci. Dá se očekávat, že by mohli mluvit o zastavení premiérova stíhání v kauze Čapí hnízdo, Babišově chystané cestě na zasedání Valného shromáždění OSN, o spolupráci zemí V4 či o nedávných prezidentových výrocích v Srbsku o možnosti přestat uznávat nezávislost Kosova.