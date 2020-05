Babiš: Ideální by bylo otevřít hranice pětice zemí naráz 15. června

Cestovat by se podle něj mělo mezi těmito zeměmi volně jako před koronavirovou epidemií. Česko má o prostupnost hranic zájem, ale detaily ještě nejsou domluvené, dodal.

Rakousko a Německo už dříve oznámily, že plně otevřou své hranice od 15. června. Podle Babiše nyní rakouská strana chce na stejný termín směřovat i jednání s Českem. Merkelové proto řekl, že by za ideální považoval tento termín. "Bylo by fajn, aby se 15. června otevřely najednou hranice s našimi sousedy - Německo, Rakousko, Maďarsko a doufejme, že i Slovensko se přidá," uvedl Babiš. Polsko podle něj nyní není v situaci, kdy by o stejném termínu uvažovalo.

Jednání premiérů @AndrejBabis, @MorawieckiM, Viktora Orbána a Igora Matoviče s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Tématy jsou ekonomická obnova, víceletý finanční rámec i postupné uvolňování hraničních kontrol. pic.twitter.com/NAUDD2xiuN — Úřad vlády ČR (@strakovka) May 19, 2020

Další dohody ale podle Babiše závisí na vývoji epidemiologické situace. "Samozřejmě by měla být všude stejná pravidla," uvedl. O principu cestování se podle Babiše při videokonferenci částečně mluvilo. "Měl by být stejný, pokud s tím budou souhlasit všichni epidemiologové, že by se cestovalo v rámci toho prostoru bez nějakých omezení nebo testování," dodal.

Zatím se však jedná o předpoklady, které nejsou domluvené, zdůraznil Babiš. Odkázal na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD), který jednání vede. "Představa je otevřít tento prostor, těch pět zemí, umožnit nějakou cirkulaci lidí, jako to bylo před virem, bez nějakých omezení," konstatoval.

Petříček dnes novinářům řekl, že hranice s Rakouskem by se mohly do poloviny června otevřít i pro turisty bez nutnosti negativních testů na covid-19 nebo karantény. Slovensku Češi nabídli podobný model, bude se o tom ale dále jednat. Finální termín otevření hranic s těmito dvěma zeměmi by měl být známý v druhé polovině příštího týdne. Tento nebo příští týden chtějí ministři k jednání přizvat také Maďarsko.