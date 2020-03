Babiš opět kritizoval Hohlmeierovou, problematice prý nerozumí

Mise předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu Hohlmeierové v Česku dospěla k závěru, že ČR nemá jasná pravidla pro řešení situací, které by mohly být vnímány právě jako konflikt zájmů.

Premiér nazval české europoslance a členy mise Mikuláše Peksu a Tomáše Zdechovského vlastizrádci, Hohlmeierovou označil za pomatenou. Předseda Evropského parlamentu David Sassoli zvažuje, že se kvůli jeho výrokům obrátí na Česko. K reakci Sassoliho vyzvala Hohlmeierová dopisem.

Babiš dnes při návštěvě Karlštejna v reakci na poslední vývoj kauzy uvedl, že Sassoli dostane dopis od českých zemědělců, protože Hohlmeierová je podle něj urazila. "Ona té problematice vůbec nerozumí, a to jak jsem se o ní vyjádřil, je vlastně správný výrok," řekl premiér novinářům. Agrární komora už Sassolimu napsala a podle premiéra by bylo dobré, kdyby si dopis pečlivě přečetl. Rád si s ním také promluví na Evropské radě.

Komora na svém webu tvrdí, že Hohlmeierová nejedná nestranně, přiznává sympatie k některým nevládním organizacím a politickým hnutí. Agrární komora upozorňuje, že se europoslankyně nesetkala s jejími zástupci, ale se zástupci menšinové Asociace soukromého zemědělství.

"Na což má samozřejmě plné právo, pokud by se setkala i s dalšími organizacemi. Přičemž si z této schůzky odnesla nepravdivou informaci, že české zemědělství dělí na soukromé zemědělce, kteří jsou utlačováni druhou stranou spektra, tedy velkými holdingy a jejich akcionáři. Nic mezi tím nejspíš podle paní Hohlmeier neexistuje," uvádí komora. Podle komory jsou také v ČR více podporovaní malí zemědělci. Komoře předsedá Zdeněk Jandejsek, který do ní přišel z funkce ředitele firmy Rabbit Trhový Štěpánov. Koncern má obrat v miliardách korun.

"Evropská unie nesmí tolerovat takové urážky od šéfa evropské vlády na adresu členů instituce EU. Tento nepřípustný propad stylu politického vyjadřování žádá jasnou reakci," napsala Hohlmeierová v dopise se středečním datem rozeslaném novinářům.

Sassoliho požádala, aby Babišovy výroky probral s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Babišovi má podle ní šéf EP dát jasně najevo, že jeho reakce je "netolerovatelná".

