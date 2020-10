Babiš selhal, zamlčuje pravdu. Prymulu na jaře zajímal hlavně živnostenský list, říká pro EZ Zdechovský

Neváhá a okamžitě ukáže na Strakovu akademii. Místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský je přesvědčený o vině vlády, která svým jednáním v závěru léta způsobila současný koronavirový kolaps. Jen za pátek covidem-19 onemocnělo přes 11 tisíc pacientů. „V polovině srpna měla vláda k dispozici data o vývoji pandemie, což přiznal i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. A kabinet tehdy měl zatáhnout za ruční brzdu bez ohledu na to, že před námi byly krajské a senátní volby. Vláda měla na sklonku léta vystoupit a národu jednoznačně říci, že situace je vážná,“ tvrdí poslanec Evropského parlamentu.

Zdechovský vzpomíná, jak v srpnu premiér Andrej Babiš s tehdejším ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem situaci bagatelizovali a jejich vyjádření označil za hloupá. Bývalý krizový manažer neušetřil ani současného šéfa zdravotnictví Romana Prymulu. „Je mistrem různých hloupých výroků. Například na jaře v DVTV hovořil o promořování společnosti a na zmíněný výrok prostě nejde zapomenout. Je rovněž nutné připomenout, jak se na ministerstvu zdravotnictví neustále hádal s Rastislavem Maďarem o tom, jaká opatření budou platit a jaká nikoli.“ Dřívější mediální analytik poukázal na Prymulovu nepřipravenost. „Vždyť jeho hlavním zájmem během jara bylo pořídit si živnostenský list na výrobu roušek a zdravotnického materiálu,“ zlobí se opoziční politik, který během rozhovoru pro EuroZprávy.cz několikrát zvýšil hlas.

Místopředseda Výboru pro zaměstnanost a sociální věci v Evropském parlamentu upozorňuje, že Němcům, kteří pro případný stav nouze poskytli ve svých nemocnicích lůžka pro nakažené české pacienty, vadí špatná komunikace v součinnosti s českým kabinetem. „Od německých politiků slyším výtky, že potřebují, aby se věci týkající se naší problematiky, dozvídali přímo od české vlády a ne se je dočítali v médiích. Potřebují, aby někdo z kabinetu s nimi intenzivně jednal a vše probíral. Detailní komunikaci z naší stranou postrádají.“

Zdechovský se brání nařčení, že opozice se v současné době jen zviditelňuje a sama nenabízí jasná řešení a provozuje pouze politiku antibabiš. „Tady o žádný styl antibabiš už přece nejde, my jen důrazně požadujeme, aby v České republice začaly fungovat věci, které jsou doposud přehlíženy. Člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu odkrývá, jakou pomoc opozice vládě nabídla. „Nabízeli jsme konkrétní řešení, jakou byla pomoc z Tchaj-wanu, z Jižní Koreje, Japonska. Chtěli jsem sestavit za opozici tým odborníků a expertů, kteří by specialistům pracujícím pro vládu oponovali a společně hledali nejideálnější řešení. Měli jsme zájem podílet se na chytré karanténě, ale naše snaha vždy skončila u prohlášení představitelů kabinetu, že mají vše pod kontrolou a všechno znají nejlépe.“

Člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu připomíná, že Evropská komise stále ještě nerozhodla o možném střetu zájmů premiéra Babiše. „Vše komplikuje současná koronavirová pandemie, verdikt byl původně naplánován na konec září.“ Zdechovský, jehož Babiš společně s Mikulášem Peksou označil za vlastizrádce, neboť si na možný střet zájmů dovolili upozornit, se domnívá, že premiérovi může přitížit rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). „Došel k závěru, že si Babiš poslal dotace do svých firem. Evropská komise si obratem vyžádala v angličtině zprávu od NKÚ. Je to tedy jeden z dalších důkazů, které budou zařazeny do zprávy o střetu zájmů,“ konstatuje europoslanec Tomáš Zdechovský.

ŠPATNÁ KOMUNIKACE S VLÁDOU BRZDÍ NĚMECKOU POMOC

Pane europoslanče Zdechovský, vy jste jako jeden z prvních politiků upozornil, že s bavorskou ani saskou vládou nikdo z kabinetu Andreje Babiše nejednal o záložním plánu, který spočívá v nabídnutí nemocničních lůžek pro české pacienty s covidem-19, pokud by republika neměla kapacity a ocitla se v nouzi. V jaké fázi jsou nyní jednání o případné podpoře z německé strany?

Došlo k výraznému posunu, a to poté, co jsme začali sondovat, jak se celá záležitost má, přišla z české strany oficiální žádost o pomoc a Německo nám samozřejmě vyšlo vstříc. Do celé kauzy se část tuzemských europoslanců vložila už minulém týdnu, kdy premiér Andrej Babiš tvrdil, že má v okolních městech u hranic zajištěnou kapacitu pro české pacienty nakažené covidem-19. Jeho tvrzení jsme si proto chtěli ověřit, protože už ministerskému předsedovi nevěříme a úlohou opozice je kontrolovat vládu. A tak jsme se začali doslova pídit po realitě, kolik lůžek česká strana v nemocnicích předjednala, a s hrůzou jsme od našich kolegů zjistili, že vůbec nic nebylo zajištěno. Kdybychom případ nezačali detailně sledovat, tak by vše uvízlo jen na povrchních jednáních, protože v rámci Evropské unie existuje plán, kdy je možné pomáhat daným státům, ale o podporu musíte oficiálně požádat. Navíc oslovená dotyčná země by měla mít dostatek času a prostoru se na korporaci připravit. A bohužel Andrej Babiš zase něco plácl, aniž by cokoli bylo nachystané a způsobil tím nepříliš pěkné okamžiky pro diplomaty i řadu lidí.

Reakce německých lidí na sociálních sítích, ale nebyla příliš příznivá. Diskuzi zaplavily spíše odmítavé příspěvky na pomoc…

Ano, máte pravdu. Postoj některých obyčejných Němců byl záporný a z plánované pomoci nebyli nadšeni. Především v Sasku se na diskuzních skupinách ozývaly hlasy, že Česká republika by si měla problém s nákazou koronaviru vyřešit sama a nevidí důvod, proč by nám měli pomáhat s vyčleňováním lůžek pro naše nakažené pacienty.

Němci nám po oficiální žádosti nyní nabízejí pomoc a tvrdíte, že jsou připraveni nás maximálně podpořit. Je něco, co vzájemnou spolupráci komplikuje?

Bohužel ano. Od německých politiků slyším výtky, že potřebují, aby se věci týkající se naší problematiky, dozvídali přímo od české vlády a ne se je dočítali v médiích. Potřebují, aby někdo z kabinetu s nimi intenzivně jednal a vše probíral. Detailní komunikaci s naší stranou postrádají.

Kde se podle vás stala chyba, že Česká republika úpí pod nákazou koronavirové infekce? Čísla letí strmě vzhůru, jen za pátek onemocnělo přes 11 tisíc pacientů a v nemocnicích leží už přes tisíce hospitalizovaných.

Pochybení jde jednoznačně za vládou, protože v polovině srpna měla k dispozici data o vývoji pandemie, což přiznal i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. A kabinet tehdy měl zatáhnout za ruční brzdu bez ohledu na to, že před námi byly krajské a senátní volby. Vláda měla na sklonku léta vystoupit a národu jednoznačně říci, že situace je vážná. A místo toho jsme poslouchali hloupá vyjádření premiéra i tehdejšího ministra zdravotnictví Vojtěcha, kteří situaci ve svých vystoupeních bagatelizovali a podceňovali. Ale určitý díl viny nese i současný šéf zdravotnictví Roman Prymula (před jmenováním byl Vojtěchovým náměstkem, poté byl vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví při Úřadu vlády ČR – pozn. red.), který je mistrem různých hloupých výroků.

Můžete být konkrétní, co mu v jeho rétorice nejvíce vytýkáte?

Například na jaře ve vystoupení v DVTV hovořil o promořování společnosti a na zmíněný výrok prostě nejde zapomenout. Je rovněž nutné připomenout, jak se na ministerstvu zdravotnictví neustále hádal s Rastislavem Maďarem (od dubna do 21. srpna v souvislosti s koronavirovou pandemií vykonával funkci koordinátora resortní pracovní skupiny na ministerstvu zdravotnictví pro řízené uvolňování karantény – pozn. red.) o tom, jaká opatření by se měla proti pandemii přijmout a jaká ne. Jednoznačně mohu říci, že profesor Prymula nebyl na vývoj infekce připraven. Vždyť jeho hlavním zájmem během jara bylo pořídit si živnostenský list na výrobu roušek a zdravotnického materiálu a pak tvrdil, že není ve střetu zájmu. Dřívější překrucování fakt nás nyní vede k velké opatrnosti a obezřetnosti. Proto vyvíjíme tlak na vládu, aby nám dávala konkrétní, pravdivá čísla. Chceme po ní důkazy, že skutečně pracuje a neplácá nesmysly. Zatím jsme se jen přesvědčili, že nastalou situaci vůbec nezvládá.

(Prymula s nástupem do funkce ministra zdravotnictví pozastavil živnostenské oprávnění vydané ze dne 17. června, a to na výrobu zdravotnických prostředků, na poradenskou a konzultační činnost, na zpracování odborných studií a posudků, na výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd a na mimoškolní výuku a vzdělávání. Zprostředkování obchodu a služeb ukončil již 19. června. Živnost Prymula podle rejstříku pozastavil od 22. září letošní roku – pozn. red.)

ODBORNÍCI ODMÍTAJÍ, ABY NA NĚ PREMIÉR SPROSTĚ ŘVAL

Je vůbec vláda schopna do boje proti pandemii vnést nějaký systém a řád? Zmatky a chaos šly tolerovat na začátku jara, když byla situace ohledně pandemie úplně nová, ale koronavirus v zemi máme už od března, tedy sedmý měsíc.

Naprosto přesně vám řeknu, proč se neustále nacházíme v chaosu. Osobně znám hodně lidí, kteří dokončili v diplomacii svůj mandát a odešli. Na vyšších postech rovněž skončili někteří velitelé hasičů, policie či armády. Za pravdu mně dávají statistiky, které od roku 2018, kdy začalo vládnout hnutí ANO s ČSSD za podpory komunistů, říkají, jaký exodus postihl záchranný integrovaný systém, včetně specialistů na klíčových pozicích pro krizové řízení. Tito lidé prostě nemají zapotřebí, aby na ně premiér sprostě řval a říkal jim, jak jsou neschopní, když se mu snažili vysvětlit, proč jeho názor nelze převést do praxe. Bohužel konkrétní lidi nemohu jmenovat, ale tento týden jsem s nimi na zmíněné téma jednal. Babiš by měl vzít zpátečku a měl by se zamyslet nad tím, zda by se jim v současnosti neměl za své chování omluvit a vrátit je na klíčové pozice, odkud by mohli pomoci. Přitom se jednalo o špičkové odborníky a nikdo se nesnažil je udržet. Jejich zkušenosti jsou nenahraditelné, odbornost totiž nezískáte lusknutím prstům. Z nynějšího stavu je mně smutno. Proto opoziční politici musejí vládě říkat, že něco dělá špatně.

Mnoho lidí má ale dojem, že opozice jen kritizuje, ale nenabízí žádná řešení. Kritici jí vytýkají, že se chce jen zviditelnit…

Prosím vás, to je ale velký omyl, který bych rád vyvrátil. Nejde jen o naši kritiku. Vždyť jsme přicházeli s jasnými nápady. Nabízeli jsme konkrétní řešení, jakou byla pomoc z Tchaj-wanu, z Jižní Koreje i z Japonska. Chtěli jsme sestavit za opozici tým odborníků a expertů, kteří by specialistům pracujícím pro vládu oponovali a společně hledali nejideálnější řešení. Měli jsme zájem podílet se na chytré karanténě, ale naše snaha vždy skončila u prohlášení představitelů kabinetu, že mají vše pod kontrolou a všechno znají nejlépe. Tak se podívejme na dnešní výsledek, jak vše zvládají. A opravdu říkám, že neúspěchy vlády v boji s koronavirem mě netěší, byť jsem z opozice. Tady jde hlavně o životy a zdraví lidí, a tak jakákoli řevnivost musí jít stranou. Vláda ale pomoc nechce.

Jak se díváte na názor ODS, podle níž premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ztratil schopnost řídit vládu a stát. Předsednictvo občanských demokratů proto v úterý vyzvalo menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD, aby po skončení nouzového stavu požádal o důvěru. Jinak bude frakce ODS ve Sněmovně hledat podporu pro vyslovení nedůvěry vládě. Předseda ODS Petr Fiala byl za svůj postoj kritizován, že v době, kdy v zemi sílí nákaza, není na podobné kroky vhodná doba.

Sice jste zmínil, že Petra Fialu za tento názor kritizují, ale jeho postoj je logický. V momentě, kdy se premiér chová chaoticky a není schopen řídit stát, je opravdu těžké Babiše respektovat a nedej bože s ním spolupracovat. Samozřejmě, že se ozve plno lidí, kteří považují za zbytečné, aby se nyní řešilo, zda by měla mít vláda důvěru či nikoli. Opravdu je nutné důkladně posoudit, zda se má zmíněný problém v tak těžké době řešit. Podle mě ale není tak jednoznačně jasné, že by měl Andrej Babiš vládnout. V době koronavirové krize premiér prokazuje naprostou neschopnost řídit stát a je jasné, že pod jeho vedením už žádného úspěchu nedosáhneme. V pozici ministerského předsedy neskutečně selhal a je nutné to říkat nahlas a natvrdo. Jeho nekompetentnost je znatelná. My jako opozice neustále posloucháme, že naším jediným programem je antibabiš. Tady o žádný styl antibabiš už přece nejde, my jen důrazně požadujeme, aby v České republice začaly fungovat věci, které jsou doposud přehlíženy a které se ignorují.

EVROPSKÁ KOMISE SI HNED VYŽÁDALA ZPRÁVU OD NKÚ

Evropský parlament v červnu přijal rezoluci o možném střetu zájmů Andreje Babiše, sám jste spoluautorem zmíněného usnesení. Šéf vlády podle europoslanců zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu Evropské unie a zároveň kontroluje holding Agrofert. Usnesení není právně závazné, navíc stále neproběhl audit Evropské komise. Kdy očekáváte, že v této věci padne rozhodnutí? Jen připomenu, že se Senát tento týden usnesl na Babišově střetu zájmů.

Vše komplikuje současná koronavirová pandemie, verdikt byl původně naplánován na konec září, jak jsem si ověřil ze tří na sobě nezávislých zdrojů. Díky covidu-19 se ale vše odsunulo. Domnívám se, že určitou roli může sehrát i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který došel k závěru, že si Babiš poslal dotace do svých firem. Evropská komise si obratem vyžádala v angličtině zprávu od NKÚ. Je to tedy jeden z dalších důkazů, které budou zařazeny do zprávy o střetu zájmů.

Vrátil bych se ještě ke koronavirové pandemii. Co říkají vaši zahraniční kolegové v Evropském parlamentu na nynější nepříznivou covidovou situaci, která panuje v České republice?

Jsme například výstrahou pro Belgii, která výrazně omezuje některé věci a začínají tam platit přísná restrikční opatření, a to z toho důvodu, aby se včas vyvarovali situaci, jaká je v České republice. Němci rovněž naši situaci monitorují a uvědomují si, že alarmujícími čísly, která letí strmě u nás nahoru, mohou za tři týdny či měsíc vykazovat i oni a budou ve stejné složité situaci, jako jsme teď my. I v dalších státech dělají opatření, neboť situace není příznivá jinde.

Jako europoslanec poměrně dost cestujete do zahraničí. Nemáte obavy, že byste se sám onemocněním covid-19 nakazil?

Předně chodím na pravidelné testy, abych měl o svém zdravotním stavu dokonalý přehled, a to hlavně kvůli lidem, s nimiž se mohu potkat. Snažím se maximálně dodržovat vzdálenost od ostatních, neporušuji žádná hygienická opatření. Děsím se, abych někoho nenakazil. Všude nosím roušky, od příštího týdne je nahradím respirátory. Tady se s vládou určitě shodnu, že dodržování restrikcí je nutné a absolutně je nerozporuji. Snažím se jít příkladem. Nerozumím proto odpůrcům roušek a lidem, kteří zákazy vědomě porušují. Ale také musím říci, že mnoha lidem už konečně došlo, že koronavirus není žádnou obyčejnou chřipečkou, a pochopili, že musejí být ohleduplní. Osobně ruším velkou část svého programu, protože chci, aby lidé, s nimiž jsem se měl setkat, zůstali raději doma.