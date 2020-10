Babiš v průzkumu propadl. Pokud jde o covid, Češi nejvíc důvěřují epidemiologům

Za epidemiology a experty následují veřejnoprávní média - Český rozhlas a Česká televize, jejich informacím důvěřuje 69 procent, respektive 68 procent lidí. Čtveřici nejdůvěryhodnějších zdrojů uzavírá hlavní hygienička Jarmila Rážová se 67 procenty.

Informacím, které poskytuje ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), který byl do funkce jmenován 21. září, důvěřuje asi polovina občanů, konkrétně 52 procent.

V porovnání s premiérem je ale podle analytika Kantar CZ Pavla Ranochy propastný rozdíl mezi tím, jak tomu, co říkají, důvěřují voliči jednotlivých politických stran. "Zejména je to vidět u pana premiéra Babiše, tomu důvěřuje 88 procent voličů hnutí ANO, u voličů ČSSD, KSČM je to zhruba někde kolem poloviny a u voličů opozičních stran jenom asi 15 procent," podotkl.

Více než premiérovi důvěřují lidé i informacím ostatních rozhlasových stanic (51 procent), internetovým zpravodajským serverům (45 procent) a zpravodajství jiných televizí (42 procent).

Průzkum se uskutečnil od 21. září do 9. října a zúčastnilo se ho 1200 respondentů.