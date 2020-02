Babiš: Vláda bude chtít zásah policie na MPSV vysvětlit

Policie dnes obvinila v souvislosti se zadávacím řízením na veřejné zakázky ministerstva práce a sociálních věcí dva lidi. Obvinění souvisí s dnešním zásahem na ministerstvu. Zadržen byl podle médií Baláč a vedoucí oddělení bezpečnosti ICT.

Maláčová z vlády odjela záležitost na svůj úřad řešit, oběda se Zemanem se proto nezúčastnila. Prezident při vítání kabinetu situaci na ministerstvu označil za "průšvih".

Babiš po skončení setkání řekl, že jde o velice nepříjemnou situaci. Poznamenal, že IT systém na ministerstvu práce a sociálních věcí a tamní soutěže na zakázky dlouhodobě kritizuje. Řekl také, že kritizoval přímo Baláče. "Máme názor, že není kompetentní, že se nám nelíbilo, jak tam působí, že s ním nemáme dobré zkušenosti. Samozřejmě teď poté, co se stalo, budeme chtít po paní ministryni, aby nám to vysvětlila, co se tam stalo," řekl novinářům předseda vlády.

ČTK později sdělil, že IT zakázky na MPSV dlouhodobě kritizoval. "Byl to zároveň klíčový úkol paní ministryně Maláčové, který očividně nezvládla," poznamenal. Uvedl, že jí v této souvislosti napsal od října 2018 deset dopisů, poslední v polovině února. "Upozorňoval jsem v nich na problémy IT zakázek a v dopise loni v červnu dokonce i na to, ze výběr Jana Baláče na post náměstka pro řízení ekonomické sekce neodpovídá zásadě vysoké odbornosti," poznamenal.

V dopise dále premiér napsal, že Baláč "nemá absolutně žádné zkušenosti z oblasti ICT, tento obor nestudoval a je bez jakýchkoliv praktických zkušenosti". Za jeho jedinou kvalifikaci označil, že byl v minulosti místopředsedou pražské organizace ČSSD. "Bohužel je evidentní, ze paní ministryně mé obavy a věcné připomínky nebrala vážně. Očekávám proto, ze při nejbližší příležitosti nám i veřejnosti vše detailně vysvětlí," dodal.