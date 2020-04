Babiš poznamenal, že test stojí ke třem tisícům korun, což prodražuje výjezdy za hranice kvůli nákupům. Poznamenal také, že cestování je složité kvůli omezením v dalších zemích.

"Nepustí vás," uvedl s tím, že rozvolnění je spíše teoretické, protože "prakticky se de facto nedostanete nikam", například Chorvatsko cizince nepřijímá, do Rakouska je třeba test. Prakticky tak podle premiéra čtvrteční rozhodnutí vlády míří mezi techniky a další zaměstnance, kteří musí vyjet kvůli výrobě a obchodu.

#UpozorněníNaCesty: @mzvcr i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí. → https://t.co/MMghvMjG5x — MZV ČR (@mzvcr) April 24, 2020

"(Krátkodobé výjezdy za nákupy) neřešíme, ani nechceme řešit, nejdřív musíme dostat do normálního stavu, co se děje v Česku," uvedl Babiš. Podle něj by bylo vhodné, aby po rozvolnění trhu Češi utráceli doma. "Doporučujeme zůstat, protože tu je bezpečno," uvedl.

Jak dlouho bude v Česku povinností ve veřejném prostoru nosit roušky, odmítl premiér spekulovat. Opět hájil kroky, kterými vláda v březnu život v Česku omezila. V souvislosti se čtvrtečním rozhodnutím soudu, který čtyři omezení označil za nezákonná, uvedl, že není důvod, proč by kvůli tomu měla vláda či některý z ministrů odstoupit. "Proč bychom odcházeli, já bych očekával, že nám poděkují," uvedl.

Opakoval, že rozhodnutí vláda přijímala v době, kdy v některých zemích umírali nemocní s koronavirem po stovkách za den a mrtvoly se skladovaly na stadionech. České vládě se podle Babiše díky rychlému postupu podařilo epidemii dostat pod kontrolu.