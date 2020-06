Ví, co nemá vědět. Babišův poradce má tajné informace o Zdechovském, kterému lidé hrozí smrtí. Může být vyloučen ze strany

Zřejmě se nad ním stahují mračna. Budoucnost Cyrila Svobody po nestandardním vyjádření na adresu Tomáše Zdechovského, o němž prohlásil, že je rád, že premiérova reakce byla tak ostrá a díky policejní ochraně je o něm více slyšet, je u lidovců nejasná. Navíc Svobodovo tvrzení, že Zdechovský ani žádnou policejní ochranu nemá, dráždí některé lidovce.

Nabízí se tedy otázka, zda nebude z KDU-ČSL vyloučen. Na začátku týdne zasedalo předsednictvo strany. „Na něm jsme ale případný návrh na vyloučení neřešili. Vyjádřili jsme, že plně stojíme za Tomášem Zdechovským a podporujeme jej. Otázku, zda by se eventuálně mělo o Svobodově vyloučení jednat, necháváme na místní organizaci Prahy 4, jejímž je členem,“ prohlašuje pro EuroZprávy.cz předseda lidovců Marian Jurečka.

O možném vyhazovu ze strany rozhodne místní buňka

Během úterý už se spojil se šéfem místní organizace na Praze 4 Tomášem Kaplanem. „Ano, mluvili jsme o případu Cyrila Svobody, já jsem panu Kaplanovi zopakoval, že jeho vyjadřování je neslučitelné s naším směrem stejně jako jakékoli bagatelizování celé kauzy. Od pana Svobody je jeho prohlášení podle mě nelidské. Jsem přesvědčen, že ani v minulosti nebylo běžné, takto se vyjadřovat,“ nebere si Jurečka servítky.

Jestli bude ale bývalý vrcholný politik vyloučen, nechtěl specifikovat ani Tomáš Kaplan, šéf místní organizace na Praze 4. „O výroku pana Svobody budeme v nejbližších dnech rokovat, pozveme si jej na zasedání a dáme mu možnost, aby se vyjádřil. Jedná se o interní stranickou záležitost, proto nebudeme na veřejnosti predikovat, co zamýšlíme, či jak budeme v této kauze postupovat nebo jaký závěr ze všeho vyvodíme,“ říká tajemně Kaplan.

Vyhazov hrozil Svobodovi už v roce 2010, kdy stejná buňka řešila jeho spor o činžák v Praze-Dejvicích v hodnotě několika desítek milionů korun. Strana tehdy byla toho názoru, že ji ničí soud s charitativní organizací Domov svaté Rodiny.

Jeho hněv na něj ještě sílí. Europoslanec Tomáš Zdechovský se cítí dotčen tím, že lidovecký spolustraník Cyril Svoboda, jemuž dělal v minulosti poradce, o něm prohlašuje, že nemá policejní ochranu, která mu měla být přidělena poté, co jej a pirátského kolegu Mikuláše Peksu označil premiér Andrej Babiš za vlastizrádce, neboť upozorňovali na střet zájmů ministerského předsedy. Část lidí oběma vyhrožovala smrtí, včetně jejich rodin.

„Je pro mě záhadou, jak se k informaci, že nemám policejní ochranu, dostal. Nikdo jiný než ministr vnitra, policejní prezident anebo státní zástupce nemůže tímto přehledem disponovat. Nemůže se tedy k ní dostat ani premiérův poradce, proto není kompetentní, aby tvrdil, zda někdo má policejní ochranu anebo hlídán není,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz Tomáš Zdechovský.

Svobodovo prohlášení o tom, že europoslanec nemá policejní ochranu, zaráží i současného předsedu strany Mariana Jurečky. „Je to podivné, protože souhlasím s tím, že o těchto věcech ví velice omezený počet lidí.“

Kuriózní je, že Cyril Svoboda nejprve v ČT 24 prohlásil, že Zdechovský je rád, že policejní ochranu má, a nyní tvrdí, že pod ní vůbec není. EuroZprávy.cz se proto s bývalým šéfem KDU-ČSL spojily a žádaly po něm, jak k této informaci přišel. „Neřeknu vám, odkud to vím. Mám své zdroje, pane redaktore. Já po vás rovněž nežádám, abyste mně prozradil ty vaše. Vy novináři byste si měli ověřovat fakta a ne psát to, co kolem sebe slyšíte,“ konstatoval bývalý ministr vnitra, zahraničí či místního rozvoje.

Když redakce Svobodovi sdělila, že jako poradce premiéra k ní nemohl přijít, zvýšil hlas. „Co tady, pane redaktore, fabulujete a podsouváte mně, že jsem ji získal na základě pozice poradce premiéra! Mám ji odjinud, mám své zdroje.“

"Prohlášení pošlu, vlastně ne, je to interní věc"

Zdechovský však trvá na svém: „Znovu opakuji, kromě zmíněných tří funkcí, které jsem jmenoval, se k ní normálně nemůže dostat. Je smutné, co pan Svoboda tvrdí, protože naše rodina od doby, co jsme byli s kolegou Peksou označeni za vlastizrádce, velice trpí. Neonacisté nám vyhrožují oběšením a naše děti jsou vystrašené. Tvrzení, že nemám policejní ochranu, může způsobit další tlak na moji rodinu, která nic neprovedla.“

Svoboda odmítá jít se Zdechovským do konfliktu. „Já si jej vážím, je to nesmírně pracovitý člověk, ale za výrok, který jsem pronesl v České televizi, se omlouvat nebudu. Žádné z vyřčených slov bych ani s odstupem času nevzal zpět. Mé vyjádření bylo naprosto korektní, jen mě mrzí, že celá kauza poškozuje lidoveckou stranu,“ soudí premiérův poradce pro oblast legislativy.

S výhrůžkami se Zdechovský s Peksou potýkají od února, kdy premiér Andrej Babiš o nich prohlásil, že jsou vlastizrádci, neboť o něm tvrdí, že je ve střetu zájmů a podle ministerského předsedy tak poškozují české zájmy v Bruselu. Napětí se vystupňovalo po páteční kritické rezoluci o možném Babišově střetu zájmů, kterou Evropský parlament jednoznačně schválil a spoluautorem usnesení je právě Tomáš Zdechovský.

Lidovecký europoslanec na ministerského předsedu podal trestní oznámení. Hlavně mu vadí, že se obou politiků nezastal a nevymezil se proti těm, kteří Zdechovskému s Peksou včetně jejich rodin hrozili smrtí. Babiš se sice decentně europoslancům omluvil, ale sami to nepovažují za dostatečné.

Původně se Cyril Svoboda, když mu EuroZprávy.cz zavolaly, nechtěl k celé kauze vyjadřovat. I když poté promluvil, obšírněji se vyjadřovat nechtěl a redakci odkázal na své prohlášení k nedávnému výroku v České televizi. Tvrdil, že je přístupné na facebookové stránce KDU-ČSL. Na něm EuroZprávy.cz ani po důkladném zjišťování nic nenašly, proto textovou zprávou Svobodu požádaly, aby byl tak laskav a zaslal ji na redakční e-mailovou adresu. Nejdříve slíbil: „Pošlu.“ Ale po více než hodině vzkázal, že materiál je interní a text mají znát jen členové strany, jimž je určen. Proto se omlouval a materiál neposlal.

Jako premiérův poradce nemluví za nás, vadí lidovcům

Z řad lidovců se ozývají hlasy, že by Cyril Svoboda neměl být členem KDU-ČSL, když je premiérovým poradcem. „Mně osobně to vadí a stranu to poškozuje. S nikým svůj krok nekonzultoval, o jeho pozici poradce jsme se tehdy dozvěděli až z tisku. Nechci moralizovat ani nikoho napadat, ale myslím si, že by bylo slušností, aby nám tenkrát sdělil tuto skutečnost dříve, než s tím přišla média. Někdy nedává smysl, že my máme jiný názor než premiér, jemuž radí náš člen, byť jsme demokratickou stranou. Oficiálně pan Svoboda naši stranu nereprezentuje,“ má jasno poslanec Marek Výborný, který byl téměř do konce ledna předsedou lidovců.

Výhrůžky europoslanci Zdechovskému | foto: Facebook

Podobný názor sdílí i Zdechovský. „Myslím si, že po dobu, kdy působí jako premiérův poradce, by si měl u nás nechat pozastavit členství. Ovšem rád bych zdůraznil, že se jedná čistě o můj soukromý názor, není to stanovisko celé strany.“ Šéf lidovců Marian Jurečka je diplomatičtější. „My nejsme strana, který by někoho kádrovala, co dělá. Pokud někdo najde někde uplatnění, je to jeho věc.“ Nicméně Jurečka připouští, že Svoboda podle něj prodělal určitou názorovou proměnu. „Když porovnáme některé jeho dřívější výroky s těmi současnými, je to znát.“

Cyrilu Svobodovi vadí, že mu nikdo do očí neřekl, zda má problém s tím, že radí šéfovi vlády. „Ano, slýchávám hlasy, kterým to asi není po chuti. Ale nikdy jsem nebyl pozván na stranický orgán k nějaké debatě či diskuzi na toto téma,“ hájí se Svoboda, jehož sobotní výrok v ČT 24 o tom, že Zdechovský „je docela rád, že má tu policejní ochranu, protože zase o něm je víc slyšet, je víc vidět,“ zarazil lídra strany Mariana Jurečku.

„Jeho vyjádření je za hranou, nesvědčí o politické profesionalitě a slušnosti. Je nemyslitelné, že pan Svoboda bagatelizuje osud člověka, jemuž někteří lidé vyhrožují smrtí. Tady už ani nejde o politiku, ale o to, jak moc Tomášova rodina výhrůžkami trpí. Podle mě to ani není lidské,“ míní.

Víra je jedna věc a charakter člověka druhá

Mnohé zaráží, jak zmíněný výrok mohl vyřknout věřící člověk, jimiž lidovci jsou. Tento názor ale rozporuje Marek Výborný. „Prosím vás, to s vírou přece nemá nic společného. Znám občany, kteří jsou ateisté a mají vytříbené morální chování a jsou slušní. Pak jsem potkal lidi, kteří se neustále vírou zaštiťovali a hlava mně nebrala, čeho byli schopni,“ míní poslanec a mimo jiné i člen Ústavně právního výboru. Podobný pohled má i Marian Jurečka: „Víra je intimní věc každého člověka. Není důležité, čemu věříte, ale jak se chováte,“ je přesvědčený bývalý ministr zemědělství.

„Tady ale nejde vůbec o víru, ale o charakter člověka,“ vyjadřuje se Zdechovský, jehož po vyjádření v České televizi Cyril Svoboda telefonicky kontaktoval. „Já jsem se ale s ním odmítl bavit. Když vidíte vlastní vystrašené děti, kterým hlupáci hrozí oběšením, pak není o čem diskutovat, navíc když pan Svoboda tvrdí, že se policejní ochrankou zviditelňuji a pak její existenci zase popře.“

S Cyrilem Svobodou se ale z vlastní iniciativy spojil předseda lidovců Marian Jurečka. „Zatelefonoval jsem mu a na rovinu jsem mu sdělil, že s jeho výrokem nesouhlasím a ostře se proti němu vymezuji, neboť, jak už jsem řekl, jeho prohlášení je nelidské.“ Naopak Marek Výborný s Cyrilem Svobodou nehovořil. „Osobně se neznáme, jen pracovně. Naposledy jsem s ním mluvil loni v listopadu, a to ohledně legislativy.“

Výborný si nedovede spolupráci s ANO představit

Současná kauza může ovlivnit případné povolební vyjednávání, protože ani z hnutí ANO, jehož je Babiš šéfem, se proti premiérovu výroku, jímž Zdechovského a Peksu označil za vlastizrádce, nikdo neozval, nevymezil. „I kdyby nebylo této kauzy, já jsem lidi z hnutí ANO poznal a mám na ně jednoznačně jasný názor. Podle mě, kdo je jeho členem, je pro mě nevolitelný a nejde s ním spolupracovat. Opět bych ale byl rád, aby lidé tento můj názor vnímali jako můj osobní a nespojovali ho s postojem celé strany,“ žádá Tomáš Zdechovský. Souhlasí s ním i Marek Výborný. „Ani já si nedovedu představit s nimi spolupráci.“

Šéf strany Marian Jurečka tvrdí, že lidovci se drží stále stejného názoru a ten je neměnný. „Jasně jsme deklarovali, za jakých podmínek půjdeme s kýmkoli do vlády. Do kabinetu nezasedneme s nikým, kdo je trestně stíhaný. A opravdu držíme slovo. Podívejte se, po parlamentních volbách v roce 2017 jsme měli nabídku jít s hnutím ANO do vlády. Odmítli jsme to, protože my držíme slovo,“ uzavírá Jurečka.