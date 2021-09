Babišův vliv na justici nejlépe dokumentuje Čapí hnízdo. Kdyby nebyl v politice, skončil by před soudem, říká Zdechovský

Obává se, aby celá kauza takzvaně nevyšuměla do ztracena. Europoslanec Tomáš Zdechovský má vážné podezření, že neustále natahování nepřinese ani do budoucnosti v případu Čapí hnízdo jasný verdikt. „Nechci, aby moje kritika vyzněla tak, že bych chtěl zasahovat do práce justice. Proto musím důrazně zmínit, že státní zástupce Jaroslav Šaroch má právo kauzu vrátit policii k doplnění výslechů svědků. Jeho gesci mu neberu. Mně vadí, že tak neučinil už dávno.“ Podat vysvětlení má mimo jiné i syn ministerského předsedy Andrej Babiš junior.

Státní zástupce Šaroch zázračně změnil názor

Místopředseda KDU-ČSL otevřeně tvrdí, že premiér Andrej Babiš má vliv na justici a kauza Čapí hnízdo vše nejlépe dokumentuje. „Vždyť ze své funkce může odvolávat státní zástupce. Určitou spravedlnost by mohly přinést říjnové sněmovní volby. Pokud by je nevyhrál, ztratil by vliv na justici i policii a jeho pozice by výrazně oslabila,“ nastiňuje realitu. Na důkaz, jaké má Babiš postavení, uvádí, že dozorující státní zástupce Šaroch se už v minulosti chystal Čapí hnízdo směřovat k soudu. „Dokonce už psal pregnantní důvody a najednou zázračně změnil názor,“ krčí rameny. Zdechovský je přesvědčený, že neustálé protahování vyšetřování vysílá špatný signál k veřejnosti. „Může právem nabýt dojmu, že pro někoho zákony v této zemi prostě neplatí. Stačí si vzpomenout, kolik obyčejných lidí už bylo za evropské dotační podvody pravomocně odsouzeno a někteří skončili dokonce ve vězení, tedy ve výkonu trestu,“ čílí se.

Údajného protiprávního jednání se měl Babiš dopustit s exmanažerkou holdingu Agrofert Janou Mayerovou tím, že firmě Čapí hnízdo nelegálně zajistili v letech 2007 a 2008 dotaci 50 milionů korun. Podle policie při žádosti o dotaci pro Čapí hnízdo zatajili skutečnost, že je propojené s holdingem Agrofert. Jako takové by přitom na subvenci pro malé a střední firmy nemělo nárok. Před podáním žádosti byla firma přímou součástí koncernu. Po uplynutí pěti let takzvané udržitelnosti se Čapí hnízdo do holdingu vrátilo. „V Evropském parlamentu ani lidé z Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF nechápou, jak Babiš nemohl ještě stanout před soudem. Ve vyspělých demokratických zemích je pro ně sci-fi, že není obžalovaný a hlavně nechápou, že takový člověk stále ještě může působit ve vrcholné politice.“

Člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) je rád, že si policie předvolá k podání vysvětlení premiérova syna Andreje Babiše mladšího. „Při výslechu podle mě potvrdí, že jeho otec nemluvil pravdu.“ Babiš junior se návštěvy na policii ohledně Čapího hnízda dožadoval dlouhodobě. V minulosti tvrdil, že byl manžely Protopopovými unesen na Krym, aby nemohl v kauze Čapího hnízda vypovídat, a to údajně na přání otce. V rozhodné době měl být jedním z akcionářů společnosti, jak tvrdil premiér, jeho syn tuto verzi ale už několikrát popřel.

Zdechovský se domnívá, že ani potomkův výslech kauzou výrazně nezahýbe. „Babišovi právníci navíc předvádějí neustále obstrukce, aby se Čapí hnízdo natahovalo a aby orgány o něm nerozhodly do podzimních voleb.“ Pokud by se tak stalo, kauza by se na čas zadrhla, protože Babiš by jako nově zvolený poslanec získal imunitu a nově zvolená Dolní komora by už potřetí musela hlasovat o jeho vydání. „A než by k takovému aktu došlo, tak bychom se už pohybovali v roce 2022.“

Celé vyšetřování se táhne už šestým rokem a 6. září uplynou přesně čtyři roky, kdy byl Babiš poprvé Poslaneckou sněmovnou vydán k trestnímu stíhání ohledně údajného dotačního podvodu. „Šest let je opravdu dlouhá doba, během níž mnozí klíčoví svědkové už ztrácejí paměť a někteří dokonce i umírají. Pak se těžko budou shánět důkazy a bez nich vás nikdo neodsoudí.“

Premiér hraje o čas, může sázet na překročení lhůty

Babiš podle opozičního politika hraje o čas. „Premiér si moc dobře uvědomuje, že pokud by mu byl dotační podvod prokázaný, dopustil by se trestního činu, za který se chodí až na osm let do vězení. V případě, že svůj problém bude neustále protahovat, může začít poukazovat, že jeho vyšetřování trvá nezákonně dlouho a překročilo určitou stanovenou lhůtu. Pak by vše skončilo,“ upozorňuje.

Jeden z nejvlivnějších mužů v Bruselu poukazuje, že premiér si své problémy podle něj umí dokonale před blížícími volbami ohlídat. Poukazuje přitom na obří ekologickou katastrofu ve valašské řece Bečva, v níž loni 20. září došlo k úhynu 40 tun ryb jedem kyanidem. Tok byl otráven v délce 40 kilometrů. Původně se v podezření ocitla chemička Deza, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše. „Ovšem záhy znalec otočil a vinu přisuzuje Oldřichu Havelkovi, řediteli rožnovské firmy Energoaqua, která provozuje čistírnu odpadních vod.“

Za vrchol arogance moci považuje Zdechovský skutečnost, že všichni rybáři i vědci z akademie věd, kteří se podíleli na pokusu se solí, jenž prokázal, že ryby nemohl otrávit rožnovský kanál, vyšetřuje Česká inspekce životního prostředí. „Jakmile se prokáže pravda, který by mohla premiéra před volbami pošpinit, tak se svými lidmi začne Babiš vymýšlet různé kličky a vše znevěrohodňovat. Je opravdu nutné, aby prohrál volby a ztratil tak svůj silný vliv, který se netýká jen Čapího hnízda,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Tomáš Zdechovský.