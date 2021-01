Bartoš: Pokud bude mít hejtman Půta soud, nebude na kandidátce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud by liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) čelil pokračujícímu soudu kvůli obžalobě z korupce, pak by nebyl na kandidátce pro podzimní sněmovní volby. Na dnešní tiskové konferenci během celostátního fóra Pirátů to řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.