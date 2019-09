Birke rezignoval na post krajského zastupitele, vyhrotil se spor ve zdravotnictví

Krajská pětičlenná koalice podle Birkeho přes jeho rezignaci nadále pokračuje. Krajskou zastupitelkou by se po Birkem měla stát starostka Kopidlna na Jičínsku Hana Masáková. Koalici tvoří ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, koalice Starostů a Východočechů a TOP 09.

"Považuji postup náměstka hejtmana pro zdravotnictví Aleše Cabicara za nezodpovědný v rámci celého kraje," uvedl Birke. Cabicar se podle něj rozhodl zdravotnictví řídit zcela sám bez jakékoli snahy o hledání kompromisu v rámci koalice. "Měl by proto plně nést zodpovědnost za důsledky svého přístupu a neochoty najít kompromis," uvedl Birke.

Cabicar uvedl, že postupuje zodpovědně, což podle něj dokládá i to, že rada kraje s jeho návrhy vyjádřila jednoznačný souhlas. Urešové se zastal. "Jako manažerka zdravotnických zařízení má své nesporné kvality, pomáhá nám stabilizovat naše zdravotnická zařízení. A že se kraj snaží vytvořit prostor pro využití jejích kvalit, je naprosto logické právě proto, že mám zodpovědnost," řekl Cabicar. K nařčení, že nehledá kompromis, Cabicar uvedl, že změny bude muset ještě schválit dozorčí rada holdingu, v níž mají zastoupení všechny koaliční strany. "Těžko to lze interpretovat tak, že by si Cabicar dělal, co chtěl," řekl.

Povýšení Urešové podle Birkeho připomíná doby před rokem 1989, kdy se kritizovaní lidé povyšovali do vyšších funkcí. Birke nedávno navrhoval odvolání Urešové z funkce ředitelky náchodské nemocnice. "Nemocnice je manažersky a lidsky v rozkladu, což se neřešilo. Rozhodnutí Aleše Cabicara je plivnutím do tváře sestrám, lékařům a pacientům nemocnice. Na tom se nechci podílet," řekl Birke.

Jmenování Urešové do čela zdravotnického holdingu, který řídí krajské nemocnice, Cabicar oznámil 23. září. "Paní ředitelka se velmi osvědčila při stabilizaci nejsložitější části krajského zdravotnictví - nemocnice v Náchodě. Z tohoto důvodu ji bude svěřena odpovědnost za síť všech krajských nemocnic," uvedl Cabicar k přesunu Urešové do čela holdingu.

Krajští radní 23. září vzali personální změny ve vedení krajského zdravotnictví na vědomí. Zároveň členové rady jednomyslně potvrdili gesční odpovědnost a pravomoc náměstka Cabicara ve zdravotnictví s tím, že se zdrží jakéhokoli zasahování do výběru a jmenování nového ředitele nemocnice Náchod. Jméno nového ředitele nemocnice Náchod by měl Cabicar oznámit do konce října.

Pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje spadají nemocnice v Jičíně, Trutnově, Náchodě a ve Dvoře Králové nad Labem. Vlastníkem holdingu je Královéhradecký kraj. Loni nemocnice snížily souhrnnou ztrátu zhruba na 30 milionů korun z předloňského minusu 69,6 milionu. Celkové výnosy nemocnic loni vzrostly o desetinu na 2,9 miliardy korun. Dotace nemocnicím z krajského rozpočtu loni činila 236 milionů korun a meziročně se zvýšila o 46 milionů korun. Letos má dotace vzrůst na 280 milionů korun.