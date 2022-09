Blažek jednal s ekonomy, energetiky a právníky o návrzích řešení energetické krize

"Panu premiérovi okamžitě předložím právní řešení. Pokud se totiž nenajde v pátek 9. září řešení na evropské úrovni, musíme být připraveni my na národní úrovni,” uvedl k dnešnímu jednání Blažek. Příští pátek se uskuteční mimořádná evropská rada pro energetiku. Bude projednávat návrh na stanovení maximální ceny plynu, jenž se využívá pro výrobu elektřiny.

"Nalezli jsme návrh konkrétního legislativního řešení, který by mohl nastolit české řešení této situace," sdělila po schůzce Vaňková. Nechtěla být konkrétnější, dokud se s návrhem neseznámí předseda vlády. Kabinet by měl podle ní v současné situaci začít přemýšlet také o programech, které pomohou podnikatelům. "Dostáváme od nich velké množství impulsů, že nejsou a nebudou schopni si sami pomoci," upozornila primátorka.

Předkládané řešení bude podle ministerstva slučitelné s evropským právem a nebude v rozporu s evropskou judikaturou. Blažek už dříve řekl k možnému zastropování cen energií, že je potřeba najít takové řešení, aby těm, kdo elektřinu vyrábějí nebo distribuují, nevznikaly takové škody, které by mohli následně chtít nahradit od státu.

Vaňková uvedla ve čtvrtek po jednání s šéfem antimonopolního úřadu Petrem Mlsnou, že stát by mohl podporovat energeticky náročné provozy jako například teplárny, které využívají plyn a potýkají se s vysokým nárůstem cen. Tato podpora by se mohla projevit v ceně koncovým uživatelům. Mlsna řekl, že dočasný krizový rámec pro Ukrajinu umožňuje poskytnut podporu energeticky náročným odvětvím na pokrytí provozní ztráty. Podporu by však musel schválit stát. Pokud by se pro to rozhodl, notifikační proces by podle Mlsny trval zhruba měsíc.