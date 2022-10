Borrell na pražském summitu požádá lídry zemí EU o schválení platby za zbraně pro Ukrajinu

— Autor: ČTK

Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell dnes na pražském summitu požádá lídry členských zemí o brzké schválení další společné platby za zbraně pro Ukrajinu. Oznámil to při příchodu na jednání. Od politických vůdců sedmadvacítky chce také získat podporu pro unijní misi, která by měla cvičit ukrajinské vojáky. Konkrétní návrhy by podle něj mohli schválit ještě v říjnu ministři zahraničí.