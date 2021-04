Část senátorů požaduje úpravy pandemického zákona

Mohly by fungovat za dodržování protiepidemických opatření. Senátoři také chtějí, aby stát hradil živnostníkům nejen škodu, které jim způsobila vládní opatření, ale celkovou újmu, tedy i ušlý zisk i případnou nemajetkovou újmu.

Senát se novelou pandemického zákona, který má být aktivován v pondělí, začne zabývat koncem dubna. Navrhované změny jsou podobné těm, které senátoři z klubu Pirátů a hnutí Senátor 21 neprosadili při únorovém schvalování pandemického zákona v horní komoře.

"Nemělo by být možné například zcela zakázat činnost provozoven maloobchodu či služeb nebo prakticky znemožnit zásadním omezením jejich provozování například zákazem vstupu zákazníků do provozovny či zákazem výkonu kadeřnictví," požadují tvůrci novely. Podle nich by vláda měla stanovit podmínky, za kterých by bylo možné živnosti provozovat.

Senátoři chtějí také prosadit jasnější stanovení výše náhrad v důsledku protiepidemických opatření. Kompenzace musí podle novely zohledňovat ztrátu tržeb. Odpovídající by měla být kompenzace přiměřená k výši tržeb živnostníků v roce 2019.

Součástí předlohy je i požadavek, aby účastníci demonstrací museli mít během epidemie koronaviru zakrytá ústa a nos odpovídajícím způsobem pouze do skončení platnosti pandemického zákona.