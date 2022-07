Česko je jedinou zemí EU, která na jednáních v OSN prosazuje snížení protiizraelské agendy

— Autor: ČTK

Česko je jedinou zemí Evropské unie, která na jednáních v OSN prosazuje snížení protiizraelské agendy, snížení počtu předkládaných rezolucí a jejich větší vyváženost a faktičnost. ČTK to sdělilo ministerstvo zahraničí poté, co byl šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti) kritizován za to, že se ČR nepřipojila k zemím odsuzujícím zprávu komise Rady OSN pro lidská práva k Izraeli.