Česko nesouhlasí s počínáním Lukašenka, povolá velvyslance v Minsku ke konzultacím

"Uvažovali jsme nad tím, jak vyjádřit solidaritu Polsku a Litvě vzhledem ke krokům, které proti nim podniklo Bělorusko. Proto se ministerstvo zahraničních věcí rozhodlo povolat velvyslance Pernického do ústředí na konzultace, a to ještě tento týden. Konzultace by měly trvat zhruba jeden týden," napsala na dotaz ČTK Štíchová.

Povolání velvyslance ke konzultacím je diplomatický krok, který ukazuje na zhoršené vztahy mezi zeměmi. Jednotlivé státy tím dávají najevo silný nesouhlas s počínáním druhé strany.

Polsko a Litva patří k nejostřejším kritikům běloruského režimu a zasazovaly se o to, aby Evropská unie uvalila sankce za falšování voleb a porušování lidských práv i na Alexandra Lukašenka. Jeho oficiálně úřady vyhlášené a opozicí současně zpochybněné vítězství v prezidentských volbách z 9. srpna vedlo v Bělorusku k nebývalé vlně protestů. EU Lukašenkovo volební vítězství neuznala.

Bělorusko minulý týden odvolalo ke konzultacím své velvyslance z Polska a Litvy a obě země obvinilo z vměšování do vnitřních záležitostí, neboť poskytují útočiště představitelům běloruské opozice. Minsk zároveň Polsko a Litvu vyzval, aby také odvolaly své diplomaty. Tento krok zpočátku obě země odmítly, v pondělí však litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius oznámil, že Varšava a Vilnius ve snaze snížit napětí své velvyslance dočasně stahují.

Agentura Reuters ve středu uvedla, že ke stejný krok jako Česko učinily jako gesto solidarity s Polskem a Litvou i Estonsko, Lotyšsko a Německo, které tento půlrok předsedá Evropské unii.