Čína používá sport jako součást politické propagandy, diplomatický bojkot Her ohledně lidských práv je na místě, říká Vondra

Jako bývalý šéf diplomacie se zatím naopak nechce vyjadřovat k navrhovanému ministrovi zahraničí Janu Lipavskému (Piráti), jehož nominaci prezident Miloš Zeman údajně nedoporučuje. Alexandr Vondra si zachovává nadhled. „Nebudu nyní do médií vypouštět žádné komentáře, chci si počkat, jak se celá situace vyvine. Odmítám se unáhlit.“

Zemanův požadavek na Lipavského může být drbem

Podle rozhlasové stanice Frekvence 1 se hlava státu při úterním jednání v Lánech, kam jezdí budoucí ministři na pohovory, měla nechat slyšet, aby Lipavský ze své kandidatury odstoupil, neboť jejich postoje se k zahraniční politice liší. „Může se jednat jen o rozhlasový drb. Na základě této zprávy o Zemanově požadavku by bylo chybné celou kauzu analyzovat, když nemáme k dispozici další zdroje,“ míní europoslanec.

Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) na twitteru uvedl, že na nominaci kandidátů na ministry se nic nemění. Rovněž stranický mluvčí občanských demokratů Václav Smolka sdělil, že žádnou informací o případném Zemanově výroku na adresu Lipavského politická organizace nedisponuje. Nominant Pirátů do Černínského paláce se s nejvyšším ústavním činitelem rozcházejí v mnoha názorech ohledně směřování české zahraniční politiky. Svárem sporu je například stěhování české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Přesídlení Zeman podporuje, zatímco Lipavský mu není nakloněn. Jisté politické napětí mezi oběma může panovat i ohledně názorů na diktátorské režimy, které panují v Ruské federaci a Číně. Zatímco prezident je k těmto státům vstřícný, Lipavský se proti nim vymezuje.

Zástupce Pirátů byl otevřeně i proti snaze, aby se tendru dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech zúčastnily právě zmiňované velmoci. A v době, kdy Hrad proti vyřazení obou států protestoval a Zemanův ekonomický poradce Martin Nejedlý se vydal do Ruska, žádal, aby mu byl odebraný diplomatický pas. Po vypuknutí jarní kauzy Vrbětice zase pro EuroZprávy.cz Lipavský prohlásil, že Česká republika mohla vyhostit ještě více ruských diplomatů. „Nemohu se ubránit dojmu, že jsme mohli jednat rázněji, tvrději a oplatit jim vyhoštění českého zástupce pana Luboše Veselého, abychom narovnali nepoměr ve vysokých kruzích. Mohli jsme Ruské federaci vypovědět například dva diplomaty s vysokou hodností, anebo pravou ruku ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Konkrétní jména ale zmiňovat nebudu,“ prohlásil pro server letos v dubnu Jan Lipavský.

Už letos v listopadu tvrdil, že nemá žádné signály, které by svědčily o Zemanově nepřízni vůči jeho osobě. „Doposud jsem ze strany pana prezidenta nezaznamenal žádné indicie, které by svědčily o tom, že by se proti mně vymezoval. Pouze v článcích médií patřících do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše si neustále čtu, jak je situace z Hradu proti mně vyhrocena,“ uvedl tehdy pro EuroZprávy.cz Jan Lipavský.

Dobrou reklamu Pekingu nedělá ani zmizení tenistky

Zatímco se Vondra k možnému názorovému střetu mezi prezidentem a kandidátem na post šéfa diplomacie nechce detailně vyjadřovat, k diplomatickému bojkotu olympijských her v Pekingu ze strany Američanů se otevřeně hlásí a podle něj je zcela na místě. „Není možné do Číny letět na sport a přitom se tvářit, že se v zemi žádné represe a útlaky na menšinách nedějí,“ míní bývalý ministr zahraničních věcí v Topolánkově druhé vládě. Spojené státy totiž v pondělí oznámily, že se na zimní olympiádu, která se uskuteční v únoru v Pekingu (4.-20.), nevypraví žádní představitelé americké vlády. Bílý dům své rozhodnutí odůvodnil porušováním lidských práv v Číně, mimo jiné v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang.

Vláda prezidenta Joea Bidena zároveň vyjádřila podporu americkým sportovcům, kteří na hry pojedou. „Dobrou reklamou pro čínský režim není ani kauza tamní tenistky Pcheng Šujaj, která po obvinění bývalého komunistického funkcionáře ze sexuálního napadení, byla nezvěstná. Je nutné v kontextu s olympijskými hrami v Pekingu i na zmíněný případ upozorňovat,“ má jasno někdejší velvyslanec v USA. Tenistka, se kterou několik měsíců v letech 2014 až 2017 hrála bývalá česká reprezentantka Andrea Sestini Hlaváčková a společně téměř před pěti lety došly v dámské čtyřhře až do finále grandslamového Australian Open, se až na nátlak zahraničních médií i organizací objevila ve videích stranického komunistického tisku.

Poté se s ní dvakrát spojil prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach, kterého hráčka ve videohovoru ujistila, že je v pořádku. O bezpečí Pcheng Šuaj však není přesvědčena Ženská tenisová asociace (WTA), jejíž šéf Steve Simon oznámil, že kvůli přístupu čínské strany zastavuje pořádání turnajů v Číně a Hongkongu.

Místopředseda ODS by sám za sebe byl rád, kdyby nastupující exekutiva pod vedením Petra Fiala zaujala k diplomatickému bojkotu shodný postoj jako USA. „Čína používá sport jako součást své politické propagandy. Je nutné se proti jejímu chování v oblasti lidských práv jasně vymezit,“ přeje si atlantista. Designovaný premiér Fiala podle ČTK předpokládá, že se v této otázce bude jednat o rozhodnutí celé vlády. Na základě osobního názoru ministerského předsedy je diplomatický bojkot ze strany USA v pořádku. Už v červnu vyzval Senát české politické představitele, aby se olympiády neúčastnili a nelegitimizovali tak pokračující porušování lidských práv v této asijské zemi.

Politici by neměli sportovce vyzývat k protestům

Vondra předem avizuje, že jako politik nebude české reprezentanty nabádat k protestům v Číně. I od ostatních kolegů by se podle něho jednalo o chybné rozhodnutí, k němuž by neměli vyzývat. „Pokud jej vyjádří, musí vycházet čistě z jejich přesvědčení bez jakýchkoli vedlejších tlaků. Politici by jim nemohli vyslat silnější signál, že v zemi je otázka lidských práv palčivá, když by chyběli na zahajovacím a závěrečném ceremoniálu.“

Bývalý signatář Charty 77 upozorňuje, jak je mu sympatické rozhodnutí dánských fotbalistů, kteří budou mít příští rok během světového šampionátu v Kataru na svém tréninkovém oblečení hesla týkající se lidských práv. Pořadatelská země mundialu čelí kritice kvůli diskriminačním zákonům a špatným pracovním podmínkám zahraničních dělníků, kteří se podílejí na přípravě turnaje. Reprezentační sponzoři souhlasí, že z tréninkového vybavení týmu jejich společnosti zmizí. „Velmi s tímto nápadem souzním, ale opět se dostáváme k otázce, zda sami fotbalisté k tomuto postoji dospěli osobně, anebo do něj byli národní federací natlačeni, což by už tak dobré nebylo,“ soudí někdejší disident.

Proti aktuálnímu rozhodnutí Spojených států totalitní Čína už ostře protestovala a pohrozila "rezolutními protiopatřeními", která však blíže nespecifikovala. Podle čínského ministerstva zahraničí USA "za své chyby zaplatí". Co se za hrozbou Pekingu může skrývat, Vondra nedokáže predikovat. „Nabízí se možnost, že by Čína bojkotovala letní olympijské hry v roce 2028, které se mají konat v Los Angeles. Na druhou stranu by si režim absencí na nich ublížil, protože přes sport musí být vidět,“ domnívá se i někdejší ministr obrany v Nečasově vládě.

Pokud by za sedm let skutečně proběhl ze strany Číny vzdor směrem k americkým Hrám, opakovala by se situace ze Studené války, kdy nejprve téměř nikdo ze Západu nepřijel na olympiádu do Moskvy v roce 1980, a to kvůli rok staré sovětské invazi do Afghánistánu, a o čtyři roky později země ze socialistického tábora neletěly na znamení odvety do Los Angeles.

Exsenátor za Litoměřicko ironicky říká, že při případné absenci čínských sportovců na Hrách v USA by konkurence jistě netruchlila. „Alespoň by ubylo několik nadopovaných sportovců,“ konstatuje rýpavě pro EuroZprávy.cz Alexandr Vondra.