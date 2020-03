ČNB má velké zásoby hotovosti, s nedostatkem peněz nepočítá

"Ubezpečuji, že máme velké zásoby hotovosti. Výrazně vyšší, než jsme měli v době krize v roce 2008, a to o 30 procent. Nepředpokládáme, že by nastal jakýkoliv nedostatek hotovosti, navíc v situaci, kdy je část maloobchodu postavena mimo provoz," uvedl Rusnok.

Světové organizace podle něj vyvrací fámy, že by hotové peníze byly přenašečem viru. "My jsme z hlediska způsobu placení neutrální. Je ale nasnadě, že úplně nejjednodušší je platit kartou bezkontaktně. Ty bankovky, které my vydáváme do oběhu, jsou ze zásob, kde leží delší dobu," podotkl.

Jak uvedl, centrální banka nebude překážkou při vstřícnosti těch bank, které fyzickým či právnickým osobám postiženým koronavirem odloží splátky úvěrů. "Pokud se na těchto krocích banky shodnou, zohledníme to při klasifikaci nestandardních úvěrů," poznamenal. ČNB by o těchto krocích podle něj měla jednat s Českou bankovní asociací v úterý.