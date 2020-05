ČSSD opět uvažuje o prodloužení nouzového stavu, Okamura nešetří kritikou vlády

Vládní plán rozvolňování opatření proti epidemii končí 25. května, Sněmovna ale nevyhověla žádosti, aby nouzový stav trval až do té doby. Na novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která měla nesoulad vyřešit posílením pravomocí ministerstva zdravotnictví v oblasti zákazu provozu obchodů či konání hromadných akcí, se v pondělí koaliční ANO a ČSSD neshodly. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) má do čtvrtečního jednání vlády předložit svůj návrh ústavního zákona.

"Shodou okolností jsem teď k tomu mluvil s panem ministrem vnitra, je fáma a lež, že bychom takovýto zákon chtěli projednávat ve zkráceném režimu. Budeme ho konzultovat se všemi stranami ve Sněmovně, aby byl pro ně co nejvíc přijatelný a ústavně konformní," uvedl Chvojka. Legislativní proces tak zabere mnohem víc času. "Musíme na férovku říct, že se to do 17. května nedá stihnout," dodal.

Kabinet tak má dvě možnosti, míní Chvojka. "Buď čísla budou taková, že ta opatření nebudou potřeba, ale já za sebe si to nemyslím, nebo je tu druhá možnost, zkusit požádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o týden nebo dva," uvedl. Novela by měla zákon o bezpečnosti rozšířit o speciální stav pro případ epidemie. Podle ČSSD by v ústavní novele nemělo posílit ministerstvo. "Určitě by neměl být správný směr, že v jiném zákoně uděláme to stejné, (co bylo obsahem návrhu novely o ochraně veřejného zdraví," řekl.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) novinářům řekl, že kabinet chce zabránit tomu, aby se kolem epidemie a předpisů vedly politické boje. "Aby po 17. května platila omezení, je třeba, aby je vláda měla možnost vyhlásit. Je třeba to udělat právně konformně," řekl. Vláda podle něj nechce "ohýbat" ústavu a má zájem se dohodnout s opozicí. "Vybereme takový postup, který umožní ochránit zdraví lidí," dodal.

Také Zaorálek preferuje variantu, která upraví vládní pravomoci namísto toho, aby byly rozšířeny kompetence jednoho ministra. "Rozhodnutí byla dosud vždy posuzována všemi členy vlády, nejen z hlediska zdravotního, ale i ekonomického. Připadalo mi správné, že o všech rozhodovala vláda jako celek," vysvětlil.

Podle hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) už není nutné další prodlužování nouzového stavu v Česku kvůli koronavirové epidemii. Novinářům to dnes řekl předseda SPD Tomio Okamura. Kritizoval v té souvislosti vládní strany za nejednotnost a koncepční chaos kolem novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Ta měla zajistit pokračování některých vládních opatření po 17. květnu, kdy nouzový stav končí, kabinet ji ale po sporu přerušil a ministerstvo vnitra chystá ústavní novelu krizového zákona.

Okamura řekl, že další prodloužení nouzového stavu nepokládá jeho hnutí s ohledem na stav epidemie za nutné. "Zastáváme názor, že ve stavu legislativní nouze lze provést schválení drobných změn zákonů, například zákona o veřejného zdraví. Vláda původně ohlásila záměr tento zákon doplnit a při řešení situace využít, ministři za ČSSD ale tuto snahu zablokovali," uvedl Okamura.

Sociální demokracie podle něj chce nouzový stav zbytečně prodlužovat a využívat politickou moc, která z něj plyne. "Nejde už o ochranu zdraví lidí, to jde řešit podle zákona o ochraně veřejného zdraví," uvedl Okamura. SPD by podle něj vládní návrh novely doplnila o ustanovení, že ministr zdravotnictví smí omezovat provoz obchodů či konání velkých akcí jen na nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu. Ministerstvo by také podle SPD mělo s opatřením zveřejňovat informace o kompenzacích pro ty, které postihne.

Okamura kritizoval, že vláda na zákonu "týden pracovala", aby pak ČSSD prohlásila, že je v rozporu s ústavou a "smetla ho ze stolu". "Vláda nás dovedla do slepé uličky," řekl. Podle SPD by vzhledem k nynější epidemiologické situaci měla skončit většina opatření, pouze by měly zůstat uzavřené hranice. "Příval cizinců by mohl znamenat epidemiologický problém a možná druhou vlnu (covidu-19)," uvedl šéf poslanců SPD Radim Fiala.