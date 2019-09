Dorazí Zelenskyj do Prahy? Babiš ho pozval na setkání V4, sám pojede na Ukrajinu

Po schůzce premiér novinářům řekl, že v listopadu se na Ukrajinu chystá v čele obchodní mise ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Ukrajinskému prezidentovi @ZelenskyyUa pogratuloval premiér k vítězství v prezidentských i parlamentních volbách. „Bylo to velice přátelské setkání. Mluvili jsme o vlivu V4 v rámci EU. Pozval jsem pana prezidenta do Prahy, kde by se mohl setkat s premiéry V4,“ řekl @AndrejBabis. pic.twitter.com/Ch3w4tPIsc