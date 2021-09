Google spustil stránku s volebními trendy v Česku

Stránka, která čerpá aktuální data z vyhledávání v ČR, ukazuje v grafech a animacích, o koho je právě na internetu největší zájem. Návštěvníci stránky tak mohou zjistit, jak se mění zájem o volby jako takové, který politik či strana měli v uplynulém týdnu největší podíl na vyhledávání, jaké strany se projevují v jednotlivých krajích či jaké informace lidé v souvislosti s volbami nejvíce vyhledávají. Stránka je dostupná na adrese goo.gle/VolebniTrendy.

"Trendům ve vyhledávání se někdy říká duch doby, protože ilustrují, co právě hýbe společností. Logicky se v nich tak projevují i blížící se volby. Lidé si například zjišťují, kdy se volby konají nebo kdo v nich kandiduje. Data z vyhledávání na internetu ale určitě nelze zaměňovat za data z tradičních volebních průzkumů," uvedla tisková mluvčí společnosti Alžběta Houzarová.

Zdaleka největší, 70procentní podíl na vyhledávání za uplynulý týden má v současnosti premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, 13procentní podíl pak náleží šéfovi Pirátů Ivanu Bartošovi, na třetím místě s 11 procenty byl předseda SPD Tomio Okamura. Z politických stran jsou ve vyhledávání momentálně nejpopulárnější Piráti, kteří vedou ve všech regionech kromě Pardubického, Královéhradeckého a Karlovarského kraje, kde je největší zájem o SPD. Data ukazují, že o volby do Poslanecké sněmovny projevují největší zájem Pražané, lidé se nejčastěji ptají na to, kdy se mají uskutečnit, kdo by je vyhrál či jak volit mimo trvalé bydliště.

Podle analýzy konkurenčního vyhledávače Seznam.cz a agentury Advisio v posledním půlroce uživatele nejvíce zajímali podle výsledků vyhledávání Andrej Babiš, Ivan Bartoš a Robert Šlachta (Přísaha). Meziročně si v hledanosti na internetu nejvíce polepšila Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Tomio Okamura (SPD), ze stran pak SPD a Piráti. Stránku s volebními trendy ale Seznam nemá.

Google má v Česku ve vyhledávání podle statistiky statcounter největší, zhruba čtyřpětinový podíl. Následuje Seznam, který v posledních měsících posiluje.