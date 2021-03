Hnutí ANO by vyhrálo volby, koalice Pirátů a STAN je v závěsu

Do dolní parlamentní komory by se ještě dostali vedle koalice Spolu, tvořené ODS, KDU-ČSL a TOP 09, také zástupci SPD a KSČM. Podpora ČSSD klesla na 4,5 procenta, hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by tak nepřekročila. Vyplynulo to z průzkumu Medianu, který jeho výsledky dnes poskytl ČTK.

Koalici ODS, lidovců a TOP 09 by v únoru dalo hlas 18,5 procenta voličů, což je stejně jako v lednu. Naopak u SPD a KSČM se podpora shodně zvýšila o procentní bod na deset, respektive osm procent. Sociální demokracie si pohoršila od lednového průzkumu o 2,5 procentního bodu. Statistická odchylka podle Medianu může u největších stran v modelu činit až 3,5 procentního bodu, u malých stran půl bodu.

Z hlediska volebního potenciálu je na tom podle Medianu lépe koalice Pirátů a STAN než ANO. Pokud by ANO získalo hlasy od všech voličů, kteří jeho volbu zvažují a nevylučují účast ve volbách, mělo by 31 procent hlasů. Vedle toho potenciální zisk koalice Pirátů a STAN činí 32 procent, proti lednu je však o tři procentní body nižší. Potenciál koalice Spolu byl v únoru 24,5 procenta, u SPD 15 procent, sociální demokracie 9,9 procenta a u komunistů devět procent. V případě volebního potenciálu Median uvádí u malých stran statistickou odchylku plus minus 1,5 bodu a u velkých až tři body.

Právě nerozhodnutí voliči ale mohou výsledky voleb značně ovlivnit. Podle průzkumu 33,5 procenta dotázaných chce k volbám určitě jít, ale není pevně rozhodnuto o tom, kterou stranu si vybere. Svou účastí ve volbách i volenou stranou si je jisto 49 procent lidí. "Vzhledem k nezakotvenosti voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní reálně dostala do Poslanecké sněmovny," uvedl Median.

Podle jeho zjištění má ANO, které se ve volebním modelu drží na první příčce, nízkou podporu mezi podnikateli, na úrovni pěti procent. Mezi zaměstnanci jej podporuje pětina dotázaných a téměř polovina mezi důchodci. Koalice Pirátů a STAN se těší největší, padesátiprocentní, podpoře u studentů, mezi podnikateli ji podporuje 35 procent lidí a zhruba třetina zaměstnanců. Koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 má nejvyšší podporu mezi podnikateli, a to ve výši 37 procent. Podporuje ji i téměř čtvrtina zaměstnanců.