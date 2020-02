Hrozí v Česku koronavirus? Babiš mírní napětí

Premiér připomněl, že jediný případ úmrtí na nákazu koronavirem v Evropě byl zhruba osmdesátiletý čínský turista ve Francii. U několika desítek lidí testovaných kvůli podezření na nákazu v Česku byly všechny vzorky negativní.

Podle Babiše tak není v Česku důvod se bát. "V této chvíli nemám obavy, že by byli naši lidé nějak ohroženi," řekl Blesku Babiš.

Babiš připomněl, že vláda rozhodla o zastavení přímých letů z Číny do Česka a ministerstvo zahraničí přestalo čínským občanům vydávat víza. Česko také posiluje státní hmotné rezervy zdravotnického materiálu pro případ, kdyby se nákaza v zemi objevila.

"Počet mrtvých (v Číně) je hrozivý, ale myslím, že i Světová zdravotnická organizace dělá všechno proto, aby se to zvládlo," uvedl premiér.

Neočekává ani výrazné dopady na české hospodářství, před kterými varují někteří ekonomové, a to i proto, že český vývoz do Číny je relativně nízký. Ekonomické dopady by podle něj mohly být spíš zprostředkované.

"Pokud Čína přestane nakupovat německé zboží, nepřímo to dopadne na naše firmy, ale zatím to dramaticky nevidím," řekl.

Počet obětí nemoci COVID-19 způsobené novým typem koronaviru přesáhl v pevninské Číně hranici 2000. Nakažených je přes 74.000, uvedla dnes s odvoláním na čínské zdravotnické úřady agentura Reuters.

Za úterý pevninská Čína zaznamenala 136 úmrtí, z nichž 132 hlásí provincie Chu-pej, která je epicentrem nákazy. V ČR se žádný případ nepotvrdil.