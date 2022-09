Jurečka: Energie bude dostatek, snižovat teplo ve školách se nebude

"I ve variantě, že by se zastavil kompletně přívod plynu z Ruska do Evropy, tak ani v této variantě nepředpokládáme, že by mělo docházet k nějakému snižování tepelného komfortu pro nemocnice, sociální služby, školy," řekl ministr. Uvedl, že Česko má zásoby plynu na zimu zajištěny.

Mádlová poukazovala na to, že podle chystané vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu by na pokojích a v koupelnách v domovech pro seniory teplota neměla klesnout pod 20 stupňů Celsia, na WC pod 18 stupňů a na chodbách pod 15 stupňů. To podle poslankyně představuje riziko podchlazení klientů, kteří chodby využívají pro setkávání a rehabilitaci.

"Máme zajištěné energie pro veřejný sektor. Budeme mít elektřinu, plyn i dodávky tepla, aby nebylo nutné omezovat dodávky ani pro sociální služby, ani pro nemocnice, ani pro veřejný sektor," uvedl ministr. Parametry chystané vyhlášky jsou minimální hodnoty, ale zřizovatelé sociálních zařízení nemají důvod, aby v nich snižovali tepelný komfort, podotkl. "Nebude klient, který bude v nějakém tepelném diskomfortu," dodal ministr.