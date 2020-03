Kdo může, ať si vezme své seniory domů, prosí hejtman

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Plzeňský hejtman Josef Bernard (ČSSD) vyzval lidi, jimž to rodinné podmínky a zdravotní stav rodičů a prarodičů dovolí, aby si vzali do domácí péče své příbuzné z domovů pro seniory. Pomůže se tak eliminovat riziko rozšíření onemocnění COVID-19 v těchto zařízeních. Bernard, který je kvůli kontaktu s pozitivně testovanou členkou krajské rady v karanténě, to dnes napsal na svém facebookovém profilu. V kraji se dosud v domovech pro seniory nákaza koronavirem nepotvrdila.