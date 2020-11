Klaus neuvažuje o opětovné kandidatuře na Hrad. Fandí Trikolóře, ostatní strany jsou prý vyčpělé

O sněmovních volbách, jejichž řádný termín připadá na příští podzim, Klaus řekl, že marně hledá politickou stranu, které by mohl dát svůj hlas. "Fandím samozřejmě Trikolóře svého syna, ale jinak nevím, jestli ta se do toho Parlamentu dostane, nicméně aspoň budu mít koho volit," poznamenal.

Dodal, že si nedovede představit, že by měl volit "ty jiné vyčpělé, prázdné, nevýrazné, ideově neukotvené politické strany". "Možná, že něco je větší a něco menší zlo. Já si myslím, že třeba Piráti jsou větší zlo než někdo jiný, to ano," podotkl. Netrápí se, zda vyhraje STAN či TOP 09. "Oboje jsou čirým zoufalstvím," poznamenal.

Plánovaná společná kandidatura některým opozičním stranám podle Klause může pomoct k tomu, aby se do Sněmovny dostaly. V souvislosti s vytvářením "slepencových koalic", které vznikaly dle bývalého prezidenta při letošních krajských volbách, uvedl rovnici, kterou kdysi četl. "Ta rovnice říká: nula plus nula plus nula plus nula rovná se nula. Já si myslím, že tím jistý výrok dávám," řekl k plánům opozičních sněmovních stran.

Práci prezidenta Miloše Zemana na Pražském hradě hodnotit nechtěl. "Jako exprezident nemám zrovna velkou ambici se vyjadřovat ke svému nástupci, fakt to není na místě, nejsem nezávislý novinář, který by měl takto komentovat prezidentský úřad," uvedl.

Komentovat nechtěl ani případné uchazeče o post prezidenta po vypršení mandátu Zemanovi. Odmítl i svou kandidaturu. "Já tisíckrát opakuji, že to pro mě dneska není na pořadu dne, a navíc mi není jednadvacet a navíc za tři roky nevím kolik mně bude, to budu už výrazně starší než třeba dnešní Biden, takže úvahy o tom, abych si četl o sobě, že už ten kandidát na prezidenta je úplně dementní a plete si toho s tím, to bych nechtěl zažívat," řekl.