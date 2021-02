Koalice Spolu chce vědět, co vláda udělala během nouzového stavu

Nouzový stav vyhlášený na základě žádosti hejtmanů navázal na předchozí stav nouze minulé pondělí. Kabinet poté vyjednal s opozicí podobu pandemického zákona, který má do budoucna zamezit nutnosti udržovat kvůli koronavirovým opatřením nouzový stav v platnosti. Dnes od 11:00 zástupci sněmovních stran a vlády při videokonferenci probírají další postup.

Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka chce od ministrů slyšet, co dokázala vláda v posledních dnech změnit či zařídit. "Zatím víme jen o zpackané zakázce na antigenní testy pro školáky. Já však nechci, aby naše vláda stále dokola nakupovala horší a horší kvalitu z Číny, ale aby zapojila do boje s pandemií české vědce a tuzemské firmy," řekl. Žádá také, aby vláda řešila situaci s testováním ve firmách a související způsob pomoci firmám.

Podle Spolu by se také měla zlepšit distribuce očkovacích látek. "Každá vakcína, kterou stát nechává ležet ladem ve skladu, představuje promarněnou příležitost záchrany lidských životů. V boji s covidem vláda promrhala měsíce svou liknavostí a pokračuje v tom i nyní s vakcínami," uvedla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Současným tempem očkování se podle ní ČR z pandemie nedostane nikdy. Cílem by mělo být využití každé kapky vakcíny obratem, nejpozději do druhého dne poté, co dorazí do ČR, řekla.

Senátoři v pondělí oznámili, že horní komora asi upraví pandemický zákon, na kterém se minulý týden dohodly sněmovní strany. Sněmovna by pak vrácený předpis mohla schválit v pátek a po podpisu prezidenta by mohl být vyhlášen ve Sbírce zákonů počátkem příštího týdne. Předpis by tak nebyl účinný ve chvíli, kdy v Česku sobotou skončí nouzový stav.

Kabinet podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nepočítá s tím, že by žádal o prodloužení nouzového stavu. Ministr vnitra v pondělí připomněl, že součástí dohody s opozicí bylo to, že Senát předpis nezmění. Opak by byl podle něho nepříjemným překvapením a komplikací. Hamáček oznámil, že se na situaci dnes bude opozičních stran ptát.

"Při dnešním jednání mezi premiérem a opozicí jsem potvrdil, že pokud Senát vrátí do Poslanecké sněmovny pandemický zákon, jsme připraveni o něm znovu hlasovat v pátek tak, aby nemuselo dojít k prodlužování nouzového stavu," napsal při jednání na twitteru předseda ODS Petr Fiala.