KOMENTÁŘ: Babiš se pokusil před volbami naposledy získat voliče. Kritikou Prymuly se ztrapnil

Moc dlouho mu to nevydrželo. Je to jen pár dní od doby, kdy Babiš do médií prohlásil, že se nebude k epidemiologickým otázkám vyjadřovat. Uvedl dokonce, že ministr zdravotnictví Roman Prymula bude mít volnou ruku.

Očividně ale zapomněl dodat, že pouze do takové míry, dokud budou lidé na facebooku ochotni to snášet. V zásadě to není nic nového, podobná situace se odehrála na konci srpna, kdy tehdy ještě Adam Vojtěch schytal vlnu kritiky za plánovaná opatření, která Babiš shodil ze stolu.

Následky vidíme všichni dodnes, kdy Česko hlásí vůbec nejvyšší počet nakažených během jednoho dne. Výměna Vojtěcha za světového experta v boji s epidemiemi ale v zásadě nic moc nezměnila.

Tedy alespoň ne na chování Andreje Babiše, resp. na jeho preferencích. Na prvním místě jsou totiž zřejmě nadále voliči, či spíše hlasy voličů, než jejich zdraví. Poměrně logicky se totiž lze předpokládat, že o dopadu epidemie na zdraví lidí má větší podvědomí lékař - epidemiolog, než politik - ekonom, který přišel o 5 procent voličů.

Vraťme se k označení "světový expert". Podobně ("jeden z hlavních expertů na světě") Prymulu totiž označuje přímo web hnutí ANO. Čímž se dostáváme do paradoxní situace, kdy premiér jako padající hvězda kritizuje jednoho z nejlepších expertů světa za oblast, v níž se Babiš, ruku na srdce, nevyzná.

Ano, řeč je o oněch slavných registracích v restauraci. Ty se mnoha lidem nelíbí, čehož si pravděpodobně PR oddělení hnutí ANO všimlo, potažmo i sám Babiš. To, že to Prymulovi zatrhne, tak bylo vcelku očekávatelné. Bez ohledu na to, co Babiš prohlásil.

"Protože nejsem epidemiolog, tak už toho nechám. Pro mě z toho všeho plyne jasné ponaučení, že se k epidemickým opatřením vyjadřovat už nebudu," uvedl v rozhovoru pro deník Právo před pouhým týdnem. Necelým.

Moc dlouho mu to ale nevydrželo. Už ve čtvrtek večer před celým národem během předvolební debaty svého ministra potupil. Prohlásil, že formulář v restauracích je nesmysl a žádný nebude. Následně dodal, že jde o dezinformaci.

S ohledem na výrok Prymuly, který uvedl: "Plánujeme, že lidé, kteří budou chodit do restaurací, se tam zapíší," je zřejmé, kdo dezinformuje. Podstatnější než samotný obsah je ale fakt, že Babiš se opět pokusil nahrabat si předvolební body tím, že vyslyší přání části veřejnosti a rázně odmítne opatření, které některým lidem vadí.

Hezky s pompou, před celým národem, ve sledovaném pořadu, se musel Babiš jistě cítit hrdinsky, ve skutečnosti ale prokázal, že není schopen dodržet to, co sám řekne, ani jediný týden, a není mu hloupé kritizovat odborníky ve své oblasti. Trapas.

Česko tak opět dojíždí na premiérovu posedlost voličskými hlasy. Bez ohledu na to, že kritizované pravidlo je nejen rozumné, ale i zaváděné či zavedené v dalších zemích, jako je Německo nebo Austrálie. A sluší se připomenout, že Česko je v tuto chvíli jedna z nejhorších zemí v Evropě, co se zvládání covidu týče.

Možná je na čase, aby si nejen Babiš uvědomil, že různá opatření navrhovaná odborníky nejsou dělána na koleně, ale vycházejí z reálných vědeckých studií a určitých předpokladů. S pandemií takového rozsahu navíc nemá zkušenosti nikdo a celý svět se ji učí zvládat.

I přesto je dnes všeobecným trendem se některým záležitostem vysmívat, či je zpochybňovat. Pomineme-li antirouškové fanatiky, kritice čelila kupříkladu i opatření týkající se židlí, nebo omezení či zákaz zpěvu.

Pokud ale někdo nechápe, proč se tato pravidla realizují, neznamená to automaticky, že jde o nesmysl. Spíše je to ukazatel, že se dotyčný ve skutečnosti moc nezajímá o souvislosti. Protože například na to, že zpěv šíří covid, se přišlo už na jaře (EuroZprávy.cz o tom psaly zde).

Kritizovat a zamítat navrhovaná opatření, o kterých se navíc hovoří jako o teoreticky možných, a která navíc nejsou ve světě žádnou novinkou, bez potřebných vědeckých znalostí, je vcelku běžné, a široká veřejnost to dělá dnes a denně. Z úst premiéra bychom ale čekali fundovanější přístup.

Na druhou stranu co čekat od někoho, kdo nedodrží své slovo ani týden, jen proto, aby si na něm mohl nahrabat poslední předvolební body váhajících voličů. Asi by nás to zkrátka mělo přestat překvapovat, není to totiž poprvé a zcela jistě ani naposledy. Stačí si vzpomenout na slova, která pronesl pro Právo v roce 2017: "Pokud bych byl premiér, sestavil vládu, tak bych tam chtěl být čtyři roky, ne déle." Za rok se tak opět přesvědčíme, jak Babiš (ne)drží své slovo.