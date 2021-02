KOMENTÁŘ: Národ se stal zajatcem Babišovy vlády. Dostala nás do ekonomické i morální bídy

Naprosto ignorují, do jakého marasmu národ dostali. Kabinet Andreje Babiše se do historie zapíše jako nejhorší vládní tým od Sametové revoluce. Nekompetentnost, zmatečnost i nelogičnost jsou jeho charakteristickými znaky, jakým se zvláště po vypuknutí koronavirové pandemie prezentuje. Důkazem posledního zmaru je postavení polní nemocnice v pražských Letňanech, aby se nyní zase zbourala. Přitom jen za její pronájem stát už zaplatil přes padesát milionů a účet není ještě zdaleka uzavřený. Pro podnikatele a živnostníky peníze na vyšší podporu nejsou, ale na jakoukoli trapnou vládní akci se finance najdou. Původně plánovaných půl milionu určených na sociální síť pro mladé se v souvislosti s nemocnicí jeví jako zanedbatelná hrst drobných.

Lidem dochází trpělivost a děti už netrefí do škol

Češi se v těžkých časech vždy uměli osvěžit švejkovských humorem, ale nynější situace je tak zlá, že nikdo už nemá náladu na ironismus či sarkasmus. Země díky amatérskému souboru směřuje ke kolapsu. Ekonomicky i morálně nás premiér Babiš dovedl do bahna, v němž se neustále propadáme. Co ale očekávat od ministerského předsedy, který se domnívá, že Cheb leží v Královéhradeckém kraji. Až jednou otevřete školy, měl byste navštívit hodinu zeměpisu, pane premiére.

Po vypuknutí koronavirové pandemie byli lidé k vládě shovívaví. Všichni si loni na jaře totiž uvědomovali, že infekce zemi dostala do situace, jakou dějepisné čítanky od války nepamatují. Ovšem, když národ už téměř rok přešlapuje na místě, s malými přestávkami jsou neustále zavřené školy, obchody, restaurace, mnozí pracují z domovů, začíná všem už docházet trpělivost. Navíc počet nakažených nepřestává udivovat, zvláště když si uvědomíme, že premiér Babiš obyvatele České republiky uzamkl v jejich domovech. A to je za necelých dvanáct měsíců jediný hmatatelný čin, jakým se vláda může pochlubit.

Tuzemská ekonomika se za loňský rok propadla nejvíce od vzniku samostatné České republiky. A za poklesem nestojí jen covid-19. Už zkraje loňského roku, kdy jsme o koronaviru nic netušili, experti upozorňovali, že se ve finančnictví nenacházíme v dobré kondici. Svalovat vše na pandemii je falešné a takový výklad hraničí s dezinformacemi. Současný kabinet bohužel navazuje na komunistickou poúnorovou likvidaci živnostníků. Nedostatečné kompenzační bonusy mnohé donutily své vymazlené provozovny uzavřít a vydat se k nejbližšímu úřadu práce. Heslo Nenecháme nikoho padnout ze začátku infekce zní stejně nesmyslně jako bolševická fráze Proletáři, všech zemí, spojte se.

Většina dětí už netrefí do svých škol. Žáci i studenti se už pomalu rok dívají do rozzářené počítačové obrazovky, která je však začíná nudit. Jejich pracovní morálka začíná uvadat, veškeré předchozí znalosti se ztrácejí v nenávratnu. A znechucení jsou už bohužel i pedagogové. Opravdu už je reálné, že za dvacet či třicet let budeme marně hledat lékaře, právníky či učitele. Ale nouze bude i o řemeslníky jako truhláře, instalatéry anebo i zedníky, neboť nemůže probíhat praktická výuka, která se skutečně zapnutím počítače nahradit nedá.

Nakažení umírají, ale premiér si udobřuje komunisty

Co je ještě mnohem tragičtější, je vysoká úmrtnost, která byla za loňský rok prakticky nejvyšší od konce druhé světové války. Ano, covid-19 je nesmírně nebezpečným infekčním onemocněním, ale prevencí lze mnohým smutným osudům předejít. Místo toho vláda naprosto manažersky selhala. Raději se tváří, že vše zvládá, než by si přiznala, že nabrala špatný kurz. Kdyby jí skutečně záleželo na životech, okamžitě by kontaktovala německé zdravotníky, aby pomohli vážně nakaženým pacientům v chebské přetížené nemocnici. Hloupá hrdost a strach, že by se přiznání pochybení mohlo negativně odrazit v předvolebních preferencích, je silnější než logické uvažování. Pokud by jím kabinet disponoval, nikdy by nemohl dopustit, aby nemocné převáželi na druhý konec republiky, zatímco doslova za rohem mohou pomoci Němci. A tak se do nemocnice raději pošle kontrola, aby vše prošetřila. Záleží premiérovi či ministru zdravotnictví vůbec na lidských životech?

Pro Babiše je stále klíčové PR. Dokázal to už v létě, kdy se mohl díky navrhovaným protiepidemiologickým opatřením pozastavit rozjezd pandemie, ale blížily se krajské a senátní volby, a tak nebylo vhodné lidi omezovat. A nyní, kdy je národ v rozkladu, ministerský předseda řeší, zda se komunistům dobře s vládou spolupracuje a jsou spokojeni. Jedná se o vrchol cynismu a arogance. Bolševikům, kteří Babišův soubor tolerují, jde podlejzat, a to v době, když v zemi umírají lidé a nefunguje systém vakcinace, která jako jediná může odemknout dveře do běžného života. Leštit kliky je zřejmě nyní pro Babiše více.

Pravděpodobně mu vůbec nevadí, že nedodržel slovo a armádě do konce ledna nevrátil slibovaných deset miliard korun, které zarazila právě KSČM, aby schválila hrozivý státní rozpočet, jehož by se polekal i Alfred Hitchcock, mistr kriminálního napětí. Na vojenský účet má připlout jen pouhá polovina. Ale kdo ví, komunisté se totiž zlobí, že armáda má vůbec něco dostat. Navzdory skomírající zemi premiér všeho nechá a jede se udobřovat s komunisty. Státnické chování anebo empatie vůči těžce zkoušenému národu představuje pro Andreje Babiše naprosté sci-fi.

Chybí autority, jen papalášského chování je dost

Žádná polistopadová vláda zemi nepřikovala na absolutní morální dno jako nynější. Češi už pomalu ztrácejí chuť být loajální, když vidí, jak v současné generalitě kvete papalášství, jehož je všude dost. Jako by si snad všichni, kteří něco ve státě znamenají, ráno pečlivě četli román Ladislava Mňačka Jak chutná moc. Utajené večírky mocných se během karantény množí a nikomu se nic nestane. Zatímco obyčejní hospodští, pokud na protest proti opatřením svůj podnik otevřou, dostanou pouta a končí v cele předběžného zadržení, panstvu nic nehrozí. Maximálně dostanou pokutu, jejíž výše s jejich naditým bankovním kontem nikterak nezahýbe.

Národ v těžké chvíli nemá ke komu vzhlížet. Absolutně chybí autority. Doba, kdy Václav Havel prohlásil, že politici mají být pro občany vzorem, je nenávratně pryč. S papaláštstvím započal už bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Člověk, který stál za restrikcemi, je vědomě návštěvou ve vyšehradské restaurace Rio´s porušil. I po více než čtvrt roce zní naprosto neuvěřitelně, že bývalý šéf zdravotnického resortu švindloval. Sice tehdy odstoupil, ale v centru dění se udržel a nyní možná do ministerského křesla znovu usedne. Odbornost by ale morálku neměla přebít.

Pohoda panuje i u účastníků nedávného večírku v Teplicích. Na narozeninové oslavě kmotra Petra Bendy vesele juchal expremiér Jiří Paroubek, krajský policejní ředitel Libereckého kraje Vladislav Husák či šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička anebo místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr. A jaký je stihl trest? Náhle zdravotně indisponovaný Husák si po svém odvolání či spíše neodvolání udržel platovou třídu, Hnilička se vzdal poslaneckého mandátu, který pro něj měl hodnotu trabanta, zatímco velení sportovcům, jímž přerozděluje miliardy, pro něj představuje nadupaného a naleštěného bavoráka nevyčíslitelné sumy. A Šlégr, který původně nikde nebyl, si všechny funkce udržel. Nepletete se, opravdu vám na zdi nevisí kalendář se špatným letopočtem, skutečně jsme se nevrátili před rok 1989, kdy se panské manýry rovněž neřešily.

Vládní garnitura už zkrátka svým lidem nemá co nabídnout. Za poslední rok se naprosto znemožnila. Zdevalvovala ekonomiku, morálku a z mladé generace, kterým uzavřela školy, dělá nevzdělance. Na co kabinet Andreje Babiše sáhne, to doslova zpacká. Naštěstí Češi nejsou hlupáci, o čemž svědčí nejčerstvější předvolební průzkum. Hnutí ANO dochází palivo a u voleb ho nenatankuje v takovém množství, na jaké bylo zvyklé. Babiš řídí stát jako firmu, která míří do insolvence. Do podzimu pod jeho velením utrpíme ještě hodně bolesti, ale sněmovní volby snad zafungují na společnost jako lék. Všichni se už musíme zotavit, začít zase žít a používat zdravý rozum. Jinak z nás vyprchá národní hrdost.