Komunisté budou řešit, za jakých podmínek mohou tolerovat současnou vládu

Komunisté chtěli výměnou za pomoc při schválení státního rozpočtu na letošní rok, aby vláda snížila rozpočet ministerstva obrany. Kabinet tak učinil, polovinu z odebraných deseti miliard ministři tento týden obraně vrátili a dalších pět miliard hodlají ještě vrátit. Komunisté u ministrů neuspěli ani s požadavkem na větší otevření škol a umožnění provozu zimních středisek i ubytovacích služeb, které nyní kvůli vládním protikoronavirovým restrikcím nefungují. Strana tím podmínila svou podporu prodloužení nouzového stavu do 14. února. O otevření skiareálů ale vláda tento týden ani nehlasovala, naopak některá protiepidemická opatření ještě zpřísnila.

Jednání vlády ani premiéra není podle Grospiče férové a nejvyšší stranické orgány KSČM se tím budou zabývat. "Buď Andrej Babiš napraví to, co napáchal, nebo už nebudeme nadále tolerovat jeho excesy, které nejsou ve prospěch občanů ČR," uvedl dnes Grospič na twitteru.

