Kvůli koronakrizi hrozí vlna exekucí. Odborníci mají velké obavy, píšou Babišovi

Podle údajů Exekutorské komory bylo v Česku k 10. červnu 4,45 milionu exekucí. Mělo je 728.711 lidí, tedy téměř sedm procent obyvatel. Celkový dluh činil 327,26 miliardy korun. Loni přibylo 507.800 řízení, předloni 499.500. V letech po minulé krizi byl počet nových exekucí výrazně vyšší. V roce 2009 dosahoval 760.900, v roce 2011 pak 936.200.

"V souvislosti s dopady covidu-19 i přes všechna vládní opatření se s nastupující ekonomickou krizí nepochybně blíží další exekuční vlna. Nechceme černý scénář podobný poslední krizi, kdy bylo během roku zahájeno milion nových exekucí," sdělili dnes ČTK zástupci signatářů.

Dopis premiérovi podepsaly čtyři desítky podnikatelů, expertů a neziskových organizací. Patří mezi ně třeba Charita ČR, Český helsinský výbor, Rada seniorů, podnikatelé Dalibor Dědek, Martin Hausenblas či Ondřej Krátký, sociolog Daniel Prokop, filozof Jan Sokol, advokát Petr Němec, ekonom Filip Pertold či odbornice na vzdělávání Klára Laurenčíková.

Deset a víc exekucí naráz mělo podle statistik komory loni 157.300 lidí. Průměrný dlužník měl zhruba šest exekucí. "Na jednoho dlužníka stále může dorážet pět, deset nebo i více exekutorů, kteří díky silně konkurenčnímu prostředí nejsou vykonavatelé veřejné moci, ale tvrdí byznysmeni obchodující s dluhy," uvedli v dopise pisatelé. Dodali, že s důsledky se nepotýkají jen zadlužení, ale celá společnost. Stát přichází o příjmy z daní a odvodů, rostou výdaje na dávky, rozdíly mezi regiony se prohlubují, firmy mají náklady kvůli vyřizování srážek a splácení z výdělků, nefunguje soudní kontrola exekutorů, vypočítali signatáři.

Podle údajů komory je nejvyšší zadluženost v chudších regionech. Nejzadluženějším okresem v Česku je Most, kde mělo v červnu exekuci téměř 16 procent obyvatel. Následuje s asi 15 procenty Ústí nad Labem a se 14 procenty Sokolov. "Zkušenosti s exekucemi úzce souvisí s nedůvěrou lidí v polistopadový režim. Pokud to chceme změnit, musíme mimo jiné odstranit závislost exekutorů na věřitelích," míní sociolog Daniel Prokop.

Podle podnikatelů a expertů by měla platit teritorialita a exekutora v blízkosti dlužníkova bydliště by měl vybírat soud. Signatáři listu poukazují na to, že tyto zásady zmiňoval ve svých facebookových vyjádřeních loni i letos také premiér. Uvádějí, že Babišův postoj při projednávání novely exekučního řádu ve Sněmovně ale poslanci jeho hnutí ANO nerespektují, takže systémové úpravy z chystané legislativy vypadly. Žádají proto Babiše, aby se zasadil o to, aby ministryně spravedlnosti a poslanci jeho hnutí ANO jím slibované změny podpořili. Dodávají, že návrhy jsou připravené.

Podle dostupných informací by ministerstvo spravedlnosti mělo dodat ucelený návrh změn novely exekučního řádu, který by pak podali poslanci. Projednávání ve Sněmovně by mohlo pokračovat na začátku prosince. Návrhy mají i opoziční strany. Piráti oznámili, že budou teritorialitu dál prosazovat.