KSČM a ČSSD v krajských volbách téměř propadla, polepšili si Piráti

Aktualizováno 18:18 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Levici hrozí v letošních krajských volbách propad. Dosavadní průběžné výsledky ukazují na to, že se KSČM možná nedostane do devíti ze 13 regionálních zastupitelstev. ČSSD by nemusela mít mandáty v pěti regionech.