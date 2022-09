Lipavský: Obnovení kontrol na hranicích nemá tlačit na Slovensko, ale řešit situaci v Česku

Lipavský uvedl, že ho rozhodnutí nijak netěší. "Ale musíme reflektovat realitu. Počet záchytů migrantů je poměrně vysoký," uvedl. Čísla se podle něj blíží těm z roku 2015. "Kdybychom nezavedli jako vláda žádné opatření, nijak to nebude řešit situaci obcí kolem hranic, bylo by to nezodpovědné," konstatoval ministr.

O českém kroku chce mluvit se svým slovenským protějškem při návštěvě, která se připravuje. "Bude to velké téma. Na problematice nelegální migrace musíme pracovat společně, ale v určité situaci je nevyhnutelné zavedení této kontroly," uvedl Lipavský. Například na německo-rakouských hranicích se to podle něj také pravidelně děje. "Rozhodně to není nějaký akt, že bychom chtěli nějak tlačit na Slovensko, ale musíme řešit situaci zde v ČR," doplnil.

Podobně jako Lipavský se na twitteru vyjádřil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). "Nikdo z nás nemá radost, že se zavádějí kontroly na hranicích. Schengenský prostor je něco, co s radostí konzumujeme. Ale v tomto případě jsme museli reagovat. V ČR meziročně stoupla ilegální migrace o 1200 procent," dodal. V první řadě podle něj musí vláda myslet na bezpečnost občanů, opatření má také odradit převaděče. Hledat řešení chce na evropské úrovni.

Vláda o dočasném zavedení kontrol rozhodla v pondělí večer. V první fázi podle Rakušana bude trvat deset dní, tedy do 8. října. Čas chce využít k jednání se slovenskou stranou, poté kabinet situaci vyhodnotí. Kontroly budou na 27 bývalých hraničních přechodech. Na jiných místech nebude možné hranice překračovat, policisté budou hlídat i takzvanou zelenou hranici. Výjimku mají mít zemědělci, lesníci, myslivci či rybáři při výkonu své práce v "bezprostředním příhraničí".