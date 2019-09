Maláčová vysvětlila, jak a komu se zvýší důchod. Bude to takhle

Navýšení nad rámec zákonné valorizace upravuje novela, kterou dnes odhlasovali poslanci. Průměrný důchod se tak v lednu zvýší o 900 korun. Protože valorizace bude ale nižší, každý dostane ještě částku, která do 900 korun schází.

Zákonné přidání by podle propočtů ČTK mělo činit v průměru zhruba 764 korun. Všechny penze by se tak měly zvednout dodatečně ještě o 136 korun. Maláčová zmínila 151 korun, průměrná valorizace by tedy v odpovídala 749 korunám.

Důchody se navyšují vždy od ledna o růst cen a polovinu růstu reálných mezd za stanovené období. Pro výpočet se používá průměrný důchod z června, reálný růst výdělků a průměrná mzda z předchozího roku a roční inflace od července do června. Průměrná mzda loni činila 31.885 korun a průměrná starobní penze, kterou vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení, v červnu dosáhla 13.408 korun. Své důchodové systémy mají i resorty vnitra, obrany a spravedlnosti. Po zahrnutí jejich penze může být vyplácený důchod o něco vyšší. Výdělky se loni reálně zvedly o 5,9 procenta a ceny meziročně do června o 2,7 procenta. Růst cen zboží, které pořizují senioři, se ale mohl mírně lišit. Pokud by byl vyšší, započítala by se jeho hodnota.

Při využití zákonných ukazatelů by se důchody měly od ledna zvednout o 5,7 procenta. Průměrná penze by tak rostla o 764 korun. Dopočet do průměrných 900 korun odpovídá 136 korunám.

Příspěvek nad valorizaci by se měl započítat do zásluhové části důchodu, tedy do procentní výměry. O kolik by se zvedla pevná část penze, která je pro všechny stejná, není jasné. Podle zákona by měla odpovídat deseti procentům průměrné mzdy, tedy zhruba 3190 korun. Už letos ale činí 3270 korun. Na konci letošního druhého čtvrtletí se podle statistiků průměrná mzda dostala na 34.105 korun, podle této částky by pevný díl penze odpovídal 3410 korunám.

Na důchody by se mělo v příštím roce v Česku vydat poprvé přes půl bilionu korun. Podle navrhovaného rozpočtu by to mělo být 509,35 miliardy. Je to téměř o 37 miliard víc než letos.

Vypočítat, o kolik se penze budou zvedat, není v posledních letech úplně jednoduché. Babišova vláda totiž každý rok zákon mění. Zatímco dříve se důchod zvyšoval o částku, která vyšla ze zákonných proměnných, nyní kabinet nejdřív stanoví výsledek a podle něj upravuje dosazované hodnoty.