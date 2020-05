MZV pošle rozvojovým zemím 200 milionů korun, jsou na boj s koronavirem

Peníze jsou určeny na poskytování zdravotní péče, podporu hygieny a výživy, včetně posilování odolnosti obyvatelstva i zdravotnických systémů. Ministerstvo zahraničí je chce využít v šesti zemích, které Česko řadí mezi priority své rozvojové spolupráce, tedy v Bosně, Moldavsku, Gruzii, Kambodži, Etiopii a v Zambii. Kromě toho podpoří Česko projekty v Africe v souladu se společnými aktivitami Evropské unie.

"Specifická pozornost bude věnována širší oblasti Sahelu a Afrického rohu, které mají strategický význam pro bezpečnost ČR a EU," uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

#TZMZV: Vláda ČR schválila návrh ministra @TPetricek na uvolnění částky až 200 milionů Kč z rozpočtu @mzvcr. Peníze budou použity v rámci úsilí ČR 🇨🇿 pomoci postiženým zemím čelit dopadům pandemie #COVID19, a to v souladu s aktivitami #EU. 🇪🇺 → https://t.co/7vQlwJbqFS — MZV ČR (@mzvcr) May 12, 2020

Pomoc bude mít formu dotací či vázaných peněžních darů s dodávkou materiálu z Česka. Podle ministerstva zahraničí by to mělo pomoci českým firmám v době ekonomického oslabení způsobeného pandemií. České podniky by díky tomu mohly získat přístup na zahraniční trhy nebo na nich posílit svou pozici.

Ministerstvo zahraničí upozornilo na to, že v mnoha rozvojových zemích pandemie koronaviru způsobila hospodářský propad, což dál posílilo tamní sociální napětí. Z řady těchto zemí, zejména v Africe, přitom kvůli špatné ekonomické a sociální situaci odcházejí migranti, kteří směřují do Evropy.