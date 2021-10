Niedermayer míní, že odpuštění DPH na energie postiženým klientům nepomůže

Podle Sedláka šlo ze strany vlády o "kobercový nálet". Snížení DPH na nulu podle něj zasáhne i klienty, kteří mají zafixovanou cenu energií a kteří podobnou změnu nepotřebují. "A to není cesta," dodal. Podle něj kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) už prakticky po volbách nevládne a čeká, až moc převezmou vítězové voleb. Doporučil vládě, aby vytvořila meziresortní skupinu, která by získala přesná data o tom, jací klienti pomoc potřebují a podle toho by se měla opatření namodelovat.

Niedermayer dodal, že případ Bohemia Energy je selhání státu. Nechat operovat na trhu firmy, které při výdělečnosti jejich agresivního modelu převádějí peníze majiteli a při nevýdělečnosti zruší smlouvy odběratelům, podle něj například v bankovnictví už dlouho není možné. Niedermayer je také bývalým viceguvernérem České národní banky. Snižování DPH podle něj také není dobrým řešením. "Není možné, aby stamiliony korun šly lidem, kteří prakticky nebudou nijak postiženi nebo jsou na tom příjmově tak dobře, že když se jim účet zvýší, tak si s tím poradí," doplnil.

Česká vláda okamžité zvolila za řešení zdražování elektřiny a plynu dočasné zavedení nulové daně z přidané hodnoty (DPH) na listopad a prosinec, což je ale v rozporu s pravidly Evropské unie. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) doufá, že vzhledem ke složité situaci bude mít Brusel pro tento krok pochopení a nezahájí s Českem řízení, případně je vláda připravena upravit návrh snížené DPH.

Kolem 900.000 odběratelů energetické skupiny Bohemia Energy, která v polovině října ukončila činnost, si musí hledat nového dodavatele energií. Ukončení činnosti oznámily i další firmy s tisíci odběrateli. Přebírají je pak jiné společnosti, tzv. dodavatelé poslední instance (DPI), a řadě lidí kvůli tomu násobně stouply zálohy za energie. Zhruba deset procent domácností, které by kvůli tomu mohly být ohroženy tzv. energetickou chudobou, bude mít nárok na mimořádnou okamžitou pomoc, řekl Havlíček. Týkat by se to podle něj mohlo 400.000 až 500.000 domácností. Sedlák doporučil klientům, aby od dodavatelů poslední instance co nejrychleji přešli ke společnostem, u kterých uzavřou dlouhodobější smlouvy.

Ministr průmyslu pak v tomto týdnu jednal s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) o možném stanovení stropu zálohových faktur pro klienty v režimu DPI.