Nouzový stav zatím nebude, potvrdil Babiš. Vláda rozhodla o pomoci podnikatelům

Vyhlášené opatření by umožnilo nařídit pracovní povinnost medikům. Vláda dnes o návrhu nejednala, probírala pouze další postup.

V úterý bude o situaci od 07:30 jednat nejdříve vládní rada pro zdravotní rizika. Od 09:00 naváže videokonference ministerstva zdravotnictví s hejtmany, k níž se připojí i Babiš. Hejtmani podle něj mají právo vyhlásit stav nebezpečí, to se ale nestalo. Pokud požadují po vládě vyhlášení nouzového stavu, ta k tomu potřebuje jasné odůvodnění, doplnil. Na základě dat národního dispečinku lůžkové péče by měly kapacity tento týden stačit.

Ministerstvo vnitra během dne upozornilo na to, že k celostátnímu vyhlášení nouzového stavu kvůli covidu-19 nejsou aktuálně splněny zákonné požadavky. Po zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) jeho předseda a dosluhující ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že pro dodržení zákonného postupu by měla čtveřice krajů epidemií nejvíce postižených uspořádat nejdříve zasedání vlastních krizových štábů a zvážit vyhlášení stavu nebezpečí na svém území. Zavedení nouzového stavu na jednání vlády ani nikdo nenavrhl, sdělil ČTK vicepremiér Karel Havlíček. O situaci mají zástupci ministerstva zdravotnictví jednat v úterý ráno s hejtmany. Se zástupci krajů hodlají pomocí videokonference mluvit i politici budoucí vládní koalice.

Kriticky se k možnému zavedení nouzového stavu postavil i ministr školství Robert Plaga (za ANO). "Nouzový stav kvůli tomu, aby museli očkovaní studenti lékařských oborů místo studia dělat v nemocnicích pomocné práce?" napsal dopoledne na twitteru.

V nemocnicích bylo na konci víkedu 4885 lidí s covidem, z toho 715 bylo v těžkém stavu. V mezitýdenním srovnání hospitalizovaných přibylo 816 a počet těžkých stavů stoupl o stovku. Nejhorší epidemická situace je na Moravě a ve Slezsku.

V souvislosti s koronavirem byl nouzový stav poprvé v Česku vyhlášen loni v březnu, podruhé před rokem 5. října. Několikrát byl prodloužen a skončil letos 11. dubna. Právě na základě nouzového stavu vláda v uplynulém roce a půl přijala řadu opatření - od uzavření většiny obchodů a služeb přes omezení fungování škol až po restrikce týkající se překračování hranic. Nouzový stav také využilo ministerstvo vnitra k centrálním nákupům ochranných pomůcek, umožnil i jednodušší nasazení armády.

Stav nebezpečí je nejnižším z krizových stavů, které mohou být v České republice vyhlášené v reakci na mimořádné situace. Jako jediný z nich ho nevyhlašují centrální politické orgány, ale hejtman kraje, v Praze primátor. Závažnějšími jsou nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav.

Vláda obnoví Antivirus či kompenzační bonus

Vláda pomůže podnikatelům prostřednictvím dotačních titulů COVID 2021, COVID Nepokryté náklady a dále kompenzačního bonusu. Obnoví také program na podporu zaměstnanosti Antivirus B. Kabinet to dnes schválil, napsal na twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Podnikatelé budou mít podle Havlíčka na pomoc nárok, pokud za rozhodné období zaznamenají pokles obratu o 30 procent ve srovnání se stejnou dobu roku 2019. Podnikatelé si budou muset vybrat, který z programů využijí. Souběžné čerpání bude možné jen s programem Antivirus, uvedla na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

V případě programu COVID Nepokryté náklady jim stát poskytne příspěvek na 40 procent fixních nepokrytých nákladů, v rámci COVID 2021 dostanou 300 korun na zaměstnance a den. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou moci přes kompenzační bonus, který připravilo ministerstvo financí, získat 1000 korun na den.

Příspěvek Antivirus B dorovnával při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun.

Programy, které připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu, tedy COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady budou podle Havlíčka určené pro podnikatele, kteří zaznamenají pokles obratu v důsledku zrušení testů na koronavirus coby "vstupenky" do služeb či na kulturní a sportovní akce. Nárok na podporu budou mít od 1. listopadu. Kompenzační bonus bude podle Havlíčka platit plošně, příspěvek bude stát přiznávat od období začínají dneškem.

Ministerstvo práce podle Havlíčka dopracuje návrh na obnovení programu Antivirus do příští vlády, pravděpodobně by to mělo zvládnout do konce týdne, řekl dnes novinářům po jednání kabinetu. Program by podle Havlíčka měl být vyhlášen plošně, a to zpětně od 1. listopadu.

Neočkovaní lidé nemohou ode dneška až na výjimky využívat stravovacích, ubytovacích a dalších služeb. Přístup do nich mají jen lidé s dokončeným očkováním nebo ti, kteří v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19.

Ministerstvo průmyslu odhadlo náklady na nové výzvy dotačních titulů COVID 2021 a Nepokryté náklady na 12 miliard korun. O poskytnutí podpory musí v případě obou programů vydat souhlas Evropská komise. Uvedlo to ve vládních materiálech, které má ČTK k dispozici.

Podporu z COVID 2021 a Nepokryté náklady mohli dříve získat podnikatelé, kteří zaznamenali propad tržeb o 50 procent za rozhodné období ve srovnání se stejnou dobou loňského, nebo předloňského roku. Stát jim přispíval až na 60 procent nepokrytých nákladů, v případě COVID 2021 dostávali 500 korun na zaměstnance a den, minimální podpora přitom činila 1500 korun.