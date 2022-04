O společném kandidátovi na prezidenta by podle Jurečky mělo být jasno do září

— Autor: ČTK

O možném společném koaličním kandidátovi na prezidenta by mělo být jasno nejpozději v září. Novinářům to před zahájením sjezdu KDU-ČSL řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který obhajuje funkci lidoveckého šéfa. Ideálně by kandidát měl vzejít z celé vládní koalice Spolu a Pirátů se STAN, míní.