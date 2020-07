Přeběhlíci poslanecký mandát neskládají. K nelibosti bývalých šéfů

Ve volebním období 2017-2021 se mezi poslanci vyskytlo hned několik "odpadlíků". Poslední se stala Tereza Hyťhová, která se rozkmotřila s SPD a přešla k hnutí Trikolóra založenému Václavem Klausem mladším, který byl pro změnu vyloučen z řad ODS.

"Měla by se vzdát poslaneckého mandátu. Byla by to slušnost. Post získala díky SPD. Měla by dát prostor náhradníkovi z našeho hnutí,“ stěžoval si předseda SPD Tomio Okamura na "aroganci" své někdejší poslankyně v interview pro CNN Prima NEWS.

"Více a více jsem poznávala skutečnou podnikatelskou podstatu SPD. Politiku vnímám jako souboj hodnot a hájení názorů, nikoli jako způsob obživy nebo pěstování ega některých jedinců,“ vysvětlila Hyťhová důvod svého přestupu.

Foldyna přeběhl ČSSD k SPD, "zrzka" z ODS k Trikolóře

Hyťhová v tom každopádně není sama. Ve Sněmovně není ničím neobvyklým, že když její člen opustí svou stranu, pak se stane nezařazeným poslancem, případně se hlásí k novému hnutí nebo straně.

Minulý rok březnu opustili SPD Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová, kteří momentálně za sebou nemají žádnou stranu. Jaroslav Foldyna, který byl zvolen za ČSSD, od sociální demokracie odešel, a po třiceti letech se rozhodl připojit právě k hnutí Tomia Okamury.

Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová Zahradníková jsou rovněž mezi "odpadlíky". Oba byli zvoleni za ODS a momentálně patří mezi nezařazené. Sami sebe ale označují za poslance hnutí Trikolóra, které založil Klaus ml.

Přeběhlíci jsou ale i v Evropském parlamentu. Například poslankyně ANO Radka Maxová v polovině července avizovala, že plánuje odchod ze strany, aniž by složila europoslanecký mandát.

Stejně se zachovali v předcházejícím volebním období i Pavel Telička a Petr Ježek. Po hádkách s ANO, za nějž byli do Bruselu zvoleni, odešli ze strany, ale funkci nepoložili a založili si vlastní hnutí Hlas. To bude v nadcházejících volbách do krajských zastupitelstev kandidovat ve středních Čechách spolu se Zelenými a TOP 09.