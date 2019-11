"Československá forma přechodu od starého komunistického režimu k novému svobodnému a demokratickému režimu byla a stále je symbolizována dvěma klíčovými osobnostmi - Václavem Havlem a Alexandrem Dubčekem," řekl Peter Pellegrini.

30 years ago, democracy and freedom came to former Czecho-Slovakia. Today, Czechs and Slovaks are more free, secure and prosperous. Starting celebrations at Czech National Museum in Prague. #VelvetRevolution pic.twitter.com/fURsqAifBP