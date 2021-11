Piráti budou přes víkend hlasovat o nominaci Šalomouna do vlády

Členové České pirátské strany budou v on-line hlasování od pátku do pondělí rozhodovat o nominaci advokáta Michala Šalomouna do funkce ministra pro legislativu, který povede i Legislativní radu vlády. ČTK to dnes sdělila mluvčí strany Karolína Sadílková. Zbývající kandidáty strana schválila na jaře před představením vládního týmu koalice Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN).