Piráti podali 20 písemných interpelací. Už na ně chodit nebudu, vzkázal Babiš

Pirátští poslanci nedávno podali dvě desítky shodných písemných interpelací na Babiše. Tážou se, zda na jejich projednávání do Sněmovny ještě někdy přijde. Babiš jim písemně odpověděl, že se letos určitě uvidí.

"Proč my máme písemné interpelace? Abyste tady exhibovali," řekl dnes Michálkovi Babiš. Proto, jak premiér uvedl, na jejich projednávání nechodí a ani chodit nebude. "To není moje práce. A já, věřte mi, že pracuju. Já ráno vstávám, to vy ještě spíte," prohlásil ministerský předseda.

Babiš také řekl, že Michálek je předem nespokojený s jeho písemnou odpovědí na písemnou interpelaci, aby se mohla na plénu projednávat. "Vy jste naschvál nespokojený, abyste tady mohl mluvit a útočit na toho Babiše," podotkl premiér.

Vyslovil se pro zrušení písemných interpelací, které zakotvuje zákon o sněmovním jednacím řádu. Konají se při schůzích vždy ve čtvrtek dopoledne.