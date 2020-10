Podle Zemana je Senát zbytečný a nevěří mu. Podpořil jednokolovou volbu

Zeman řekl, že ho dlouhodobě trápí nízká účast, která volby do Senátu provází. V ostatních volbách je podle něj účast výrazně vyšší. "Ptejme se, proč občané Senátu nedůvěřují," poznamenal. Dodal, že on mu také nedůvěřuje a že Senát dlouhodobě považuje za zbytečnou instituci. "Na druhé straně to nijak neubírá zásluhy lidem, kteří získali i s tou nízkou volební účastí důvěru voličů ve svém volebním okrsku," řekl. Pokud by podle něj byly zavedeny jednokolové senátní volby, eliminovalo by se riziko z krajských voleb, kdy se proti vítězi spojili ostatní.

V druhém kole nynějších voleb do Senátu prezident nevolil s odůvodněním, že mu nevyhovuje ani jeden z kandidátů, kteří postoupili. Dnes opět své rozhodnutí obhajoval. V jeho volebním obvodě kandidovali Michael Žantovský (za TOP 09) a Václav Láska (SEN 21). Zeman mezi nimi nevidí výrazný rozdíl. "Řekl bych, že pan Žantovský je politicky poněkud zkušenější, ale výraznější rozdíl to není," poznamenal.

V senátních i krajských volbách neuspěla sociální demokracie. ČSSD podle Zemana pomůže, když bude mít lokální kandidáty, kteří budou mít důvěru voličů. Nyní tomu tak podle něj v řadě případů nebylo. Poukázal na to, že předseda strany Jan Hamáček, který má podle průzkumů vysokou důvěru voličů, ve volbách nekandidoval, stejně jako šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Hnutí ANO podle Zemana dostalo v senátních volbách výprask, protože mělo slabé kandidáty, zatímco v krajských volbách uspělo.

Zeman odmítl říct, kdo by měl být po volbách v čele Senátu. Je podle něj čistě na Starostech (STAN), kteří volby vyhráli, a ODS, koho do čela Senátu prosadí. Nyní je předsedou horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Se Zemanem má spory kvůli své cestě na Tchaj-wan. Zeman ho proto odmítl zvát na porady ústavních činitelů k zahraniční politice ČR, Vystrčil je přitom druhým nejvyšším ústavním činitelem v zemi. Dnes prezident řekl, že na tyto schůzky jakéhokoli jiného šéfa Senátu zvát bude.