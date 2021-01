Podmínkou pro jmenování premiérem je výhra ve volbách, řekl Zeman. Hájí předčasné vyhlášení termínu

Zeman v rozhovoru odpovídal na otázku, zda by jmenoval premiérem předsedu Pirátů Ivana Bartoše, pokud by koalice Pirátů a STAN vyhrála volby. "To je velmi jednoduché. Pan Bartoš musí vyhrát volby, to je základní podmínka, abych ho jmenoval premiérem," uvedl. "Já si počkám na povolební situaci. Ať už to bude kdokoliv, bude muset mít kromě vítězství ve volbách také zajištěnou - pokud nedostane 51 procent - nějakou koalici," dodal.

Bartoš v sobotu oznámil, že bude usilovat o schůzku s prezidentem, aby se ho zeptal na jeho postoj k povolebnímu sestavování vlády. "Já se s panem Bartošem samozřejmě rád sejdu, stejně jako jsem se setkal a setkávám s řadou dalších lidí," řekl k tomu Zeman.

Ohledně kritiky vyhlášení termínu voleb Zeman připomněl, že ústava neříká, s jakým časovým předstihem má prezident volby vyhlásit. Pandemie podle něj může narušit i volební kampaň, a to například ztrátou možnosti kontaktní kampaně s občany.

"Voliči by měli dostat poctivou a důkladnou informaci o programech jednotlivých stran a osobnostech jednotlivých kandidátů, a to chce čas. Volební kampaň by se měla přenést na internet, samozřejmě i do televizních diskusí. Právě proto musí být kampaň delší," prohlásil.

Že prezident vyhlásil volby s téměř ročním předstihem považuji za hradní naschvál, tentokrát zaměřený proti vznikajícím koalicím. Zvýhodňuje samostatné strany a uskupení ohledně nákladů na kampaň. Proto se obracíme na Ústavní soud. https://t.co/Y2hECW9YIA — Stanislav Polčák (@stanislavpolcak) January 7, 2021

Zeman odmítl spekulovat o tom, kdo ve volbách neuspěje. Nynějšímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO) popřál, aby voliči hodnotili jeho práci. Zopakoval také, že kdyby Babiš kandidoval na prezidenta, sám by ho volil. Babiš počátkem ledna uvedl, že případná kandidatura na prezidenta pro něj v současné době není téma. Že by Babiše volil, kdyby se současný premiér rozhodl kandidovat na úřad hlavy státu, řekl prezident Zeman už v říjnu 2019.

Ekonomika by po návratu k normálu měla růst o 2 až 3 procenta

Zeman považuje v zásadě za reálnou prognózu premiéra Babiše, že by se ekonomika po pandemii koronaviru mohla vracet k normálu v roce 2023. Svoji představu o normálním vývoji popsal tak, že vzhledem k tomu, že průmysl, stavebnictví i zemědělství jsou schopné v současné sitauci růst, měl by růst i hrubý domácí produkt o dvě až tři procenta. Nejde podle jeho slov o žádné zázračné tempo.

Pokud nezaměstnanost nedosáhne pěti procent, je v pořádku. "Jestli bude inflace bude řekněme tři procenta, pořád se nic hrozného nestane," uvedl prezident.

S určitým schodkem státního rozpočtu je podle jeho názoru nutné počítat, ale s daleko nižším, než je ten současný. Pro letošek je schválený schodek 320 miliard, loni skončil schodkem 367 miliard korun. Prezident odhaduje, že státní rozpočty se schodkem budou ještě dalších pět let. Poznamenal však, že jde o jeho soukromý odhad.

Česká národní banka v listopadu uvedla, že podle alternativního scénáře, který počítá s horším průběhem druhé vlny pandemie a déletrvajícími opatřením, by letos klesl hrubý domácí produkt o 2,7 procenta. Státní rozpočet na letošní rok je založen na předpokladu růstu ekonomiky o 3,9 procenta.