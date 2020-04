Praha 6 nechala odstranit sochu Koněva, z Hradu zní ostrá kritika

Aktualizováno 10:02 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Radnice Prahy 6 dnes ráno začala odstraňovat sochu maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Bubenči. Socha poputuje do depozitáře a následně do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. ČTK to sdělil mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.