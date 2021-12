Prezident nesmí při výkonu pravomocí zohledňovat své sympatie, míní ústavní právník

Aktualizováno 16:23 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident nesmí při výkonu pravomocí zohledňovat své osobní či politické sympatie ke konkrétním lidem, odepřít jmenování ministra by mohl jen tehdy, pokud by mu bránila právní překážka na straně kandidáta. Na dotaz ČTK to dnes uvedl ústavní právník Marek Antoš.